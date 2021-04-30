С 1 мая белорусские туристы смогут отправиться в Болгарию. Об этом информирует РСТО.
Границы Болгарии открылись для граждан стран ЕС и Шенгенской зоны, Канады, США, Украины, России, Турции и других. Разрешение на въезд не коснется граждан Индии, Бангладеш, Бразилии и африканских государств.
В постановлении отмечается, что для въезда в страну туристу понадобится один из документов:
– отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не более чем за 72 часа до въезда;
– сертификат о вакцинации – с момента введения второй дозы должно пройти не менее 14 дней (российский «Спутник» подходит);
– тест, подтверждающий перенесенное заболевание, сделанный за 15–180 дней до прибытия;
– тест, подтверждающий наличие антител в организме, сделанный не более чем за 48 часов.
Фото: pixabay.com
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Болгария открывает границы для белорусов с 1 мая
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