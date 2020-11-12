Болезни слизистой оболочки, ОРВИ и беременность: мастер рассказала, когда не стоит делать ламинирование ресниц

Ламинирование ресниц становится все популярнее у девушек, стремящихся выглядеть красиво и в то же время естественно. К сожалению, данная процедура подходит далеко не всем. Бровист и специалист по ламинированию ресниц Марина Лапковская рассказала обо всех подводных камнях и назвала противопоказания, которые стоит учитывать, прежде чем обращаться к мастеру.
– Что такое ламинирование ресниц?
– Это процедура, позволяющая на месяц отказаться от туши для ресниц, так как после нее волоски ресниц становятся подкрученными, объемными и удлиненными за счет окрашивания, – рассказала Марина Лапковская.
По словам специалиста, делать ламинирование лучше обладательницам длинных ресничек, если девушки хотят подчеркнуть красоту своих глаз, а не испортить их наращиванием.
– Благодаря процедуре можно забыть о повседневном макияже. Также ламинирование ресниц идеально для отпуска, во время которого не нужно будет думать о том, как выглядит ваш взгляд, – подчеркнула эксперт.
– Есть ли какие-то противопоказания?
– Ламинирование противопоказано при болезни слизистой оболочки глаз (конъюнктивит, блефарит и др.), любых воспалениях в области подвижного века, в том числе при ячмене, а также в течение нескольких месяцев после операций в области глаз, при ОРВИ, во время которого краснеют и слезятся глаза.
Также Марина Лапковская отметила, что с осторожностью стоит делать процедуру при приеме гормонов, в критические дни и при гормональном сбое.
– Можно ли делать ламинирование ресниц беременным?
– Сама процедура не несет никакого вреда матери и ребенку. Однако стоит обратить внимание, что у беременной женщины (особенно в первом триместре) происходит сильная гормональная перестройка. Именно поэтому эффект от ламинирования может быть непредсказуемым. Лучше дождаться третьего триместра. В этот период риск обманных ожиданий гораздо меньше.
Эксперт также не рекомендует делать ламинирование обладательницам очень редких ресниц, так как процедура подразумевает работу с тем, что есть. Поэтому эффекта пышных и густых ресниц на тонких и коротких волосках ожидать не стоит.
– Кому же разрешено делать данную процедуру?
– Девушкам с густыми ресницами, которые растут прямо или вниз; обладательницам светлых ресниц или ресниц средней густоты. Кстати, после процедуры на ресницах средней густоты и густых получится эффект классического наращивания. Также ламинирование подходит тем, у кого ресницы перепутаны и смотрят друг на друга. С помощью процедуры волоски разделяются параллельно друг другу и фиксируются в этом положении, – резюмировала Марина Лапковская.
Фото: mari_brovina
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Болезни слизистой оболочки, ОРВИ и беременность: мастер рассказала, когда не стоит делать ламинирование ресниц
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