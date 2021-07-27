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  2. Болеем за наших: расписание выступления белорусов на Олимпиаде 28 июля

Болеем за наших: расписание выступления белорусов на Олимпиаде 28 июля

В Токио продолжаются летние Олимпийские игры. Белорусские атлеты пока не взяли на них наград, но мы надеемся, что все впереди, и продолжаем болеть за соотечественников. Вот расписание выступлений представителей нашей сборной на Играх в Токио 28 июля.


В гонке с раздельным стартом (велоспорт, шоссе) за звание олимпийской чемпионки поборется наша соотечественница Елена Омелюсик. Начало соревнований – в 05:30 по минскому времени.

В теннисе честь нашей страны продолжит отстаивать Илья Ивашко, прошедший в третий круг олимпийского турнира. Белорус встретится с японцем Кеи Нисикори. Точное время проведения матча на официальном сайте Игр не указано.

Завтра наши пловчихи Анастасия Шкурдай и Алина Змушко покажут свои силы на дистанциях 100 м вольным стилем и 200 м брассом соответственно. Старт – в 13:10 и 13:45.

За парусный спорт 28 июля отвечает Никита Циркун. Наш соотечественник поучаствует в нескольких гонках класса RS:X. Первая начнется в 06:05 по Минску.

Не совсем понятно, как обстоит дело с академической греблей и стрельбой из лука. На официальном сайте Олимпиады значится, что наши спортсмены завтра должны выступить в этих видах спорта, но рядом с этими строчками в расписании написано: «Перенос».

Олимпиада в Токио завершится 8 августа. Беларусь представляют 108 атлетов в 20 видах спорта.
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Фото: РЕЙТЕР
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