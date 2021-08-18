Более тысячи смертей из-за COVID-19 зарегистрировали в США за сутки

За прошедшие 24 часа зафиксировано 1017 летальных исходов среди людей, у которых ранее тест на коронавирус показал положительный результат. Уточняется, что смертность от COVID-19 в стране резко увеличилась за последний месяц. В среднем ежедневно от инфекции умирают 769 человек. Данный показатель стал самым высоким с середины апреля.В настоящее время США являются мировым лидером по общему количеству смертей из-за COVID-19. За все время в стране инфекция унесла жизни 623 тыс. пациентов.Только за последнюю неделю в США число госпитализаций, связанных с коронавирусом, возросло на 70%. Согласно информации Reuters, в течение 12 последних дней в стране фиксируется в среднем 100 тыс. новых случаев COVID-19 ежедневно.