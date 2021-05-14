Более тысячи добровольцев уже поучаствовали в проекте по изучению популяционного иммунитета к коронавирусу

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БЕЛТА

рассказала, что в исследовании участвуют дети от года до 18 лет и взрослые любого возраста:Зачем нужно данное исследование? По словам, результаты позволяют скорректировать противоэпидемические мероприятия:Специалист подчеркнула, что тестирование расскажет человеку об уровне иммунитета. Однако результаты не предназначены для того, чтобы принимать решение о вакцинации., – резюмировала Ирина Глинская.