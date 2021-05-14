Проект, который проводит Минздрав совместно с Роспотребнадзором, стартовал сегодня по всей стране. Уже 1019 человек, по данным на 10 утра, пришли в пункты сдачи крови и приняли участие в исследовании. А всего планируется исследовать более 12 000 человек.
Фото из архива БЕЛТА
Ольга Есманчик, главный врач 39-й поликлиники Минска, рассказала, что в исследовании участвуют дети от года до 18 лет и взрослые любого возраста:
– В Минске пунктом забора биоматериала выбрана 39-я поликлиника: около 29 поликлиник дали нам в помощь своих медицинских сестер. Пункт работает с 8 утра до 9 вечера. Результаты исследования пациент получит в электронном варианте на почту в течение недели. За 2–4 часа до тестирования рекомендуется не принимать пищу, а вот воду пить можно.
Зачем нужно данное исследование? По словам Ирины Глинской, заместителя главврача РНПЦ гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, результаты позволяют скорректировать противоэпидемические мероприятия:
– Однако речь об ужесточении ограничений идти не будет: возможно, по некоторым регионам мы их ослабим. Набор добровольцев для исследования завершен: примут участие 12 000 человек, но мы отобрали около 13 000. Опыт России показывает, что 10–20 процентов тех, кто записался, на исследование не приходят, но нам важно получить репрезентативные данные, поэтому количество волонтеров увеличилось. На 10 утра 1019 человек уже пришли в пункты сдачи крови по всей стране и приняли участие в исследовании.
Специалист подчеркнула, что тестирование расскажет человеку об уровне иммунитета. Однако результаты не предназначены для того, чтобы принимать решение о вакцинации.
– Независимо от того, какой уровень иммунитета (то есть титр антител) у вас есть, необходимо вакцинироваться. Титр не дает оснований для принятия решений, – резюмировала Ирина Глинская.
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Более тысячи добровольцев уже поучаствовали в проекте по изучению популяционного иммунитета к коронавирусу
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