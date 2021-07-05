Более ста школьников похитили в Нигерии

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Инцидент произошел около 2:00 по местному времени в нигерийском штате Кадуна. Заместитель директора школы рассказал, что неизвестные ворвались в учреждение и похитили 106 школьников. 24 ученикам удалось скрыться.По другим данным, было похищено 140 учеников школы-интерната.