Более ста объектов реконструируют и благоустроят в Белыничах ко Дню белорусской письменности

Такого масштабного обновления в райцентре не было за последние как минимум 10 лет. Среди знаковых социальных объектов — реконструкция музея имени В.К. Бялыницкого-Бирули.

По сути, речь идет о строительстве нового здания на старом фундаменте. Здесь будет создан музейно-образовательный центр. При музее будет работать школа юных художников, проходить научные конференции, семинары. И так как в Белыничах нет своей краеведческой коллекции, то на помощь придут фонды могилевских музеев. А центральным экспонатом станут отреставрированные фрески с костела кармелитского монастыря.

Что касается жилого сектора, то 7 многоквартирных домов ожидает капитальный ремонт и более 10 — текущий. Работа по обновлению жилфонда планомерно ведется в городе уже не первый год собственными силами Жилкомхоза. Текущий ремонт также проводится во всех школах и детских садах. Замена асфальтового покрытия с благоустройством пешеходных и велодорожек проходит на центральных улицах Советская и Мичурина. Дедлайн всех работ — 1 августа.

А вот городской парк «Липовая роща» собираются благоустроить ко Дню Победы: будут обновлены дорожки, фонтан, построена арка. За счет спонсорских средств выполнят реконструкцию Аллеи Героев. Средства, которые будут выделены из областного и районного бюджетов, составляют 27 миллионов рублей. Районные власти рассчитывают на активное участие в субботниках горожан.