Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+10 oC
USD: 2.58
EUR: 2.79
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Более ста объектов реконструируют и благоустроят в Белыничах ко Дню белорусской письменности

Более ста объектов реконструируют и благоустроят в Белыничах ко Дню белорусской письменности

Такого масштабного обновления в райцентре не было за последние как минимум 10 лет. Среди знаковых социальных объектов — реконструкция музея имени В.К. Бялыницкого-Бирули.

По сути, речь идет о строительстве нового здания на старом фундаменте. Здесь будет создан музейно-образовательный центр. При музее будет работать школа юных художников, проходить научные конференции, семинары. И так как в Белыничах нет своей краеведческой коллекции, то на помощь придут фонды могилевских музеев. А центральным экспонатом станут отреставрированные фрески с костела кармелитского монастыря.

Что касается жилого сектора, то 7 многоквартирных домов ожидает капитальный ремонт и более 10 — текущий. Работа по обновлению жилфонда планомерно ведется в городе уже не первый год собственными силами Жилкомхоза. Текущий ремонт также проводится во всех школах и детских садах. Замена асфальтового покрытия с благоустройством пешеходных и велодорожек проходит на центральных улицах Советская и Мичурина. Дедлайн всех работ — 1 августа. 

А вот городской парк «Липовая роща» собираются благоустроить ко Дню Победы: будут обновлены дорожки, фонтан, построена арка. За счет спонсорских средств выполнят реконструкцию Аллеи Героев. Средства, которые будут выделены из областного и районного бюджетов, составляют 27 миллионов рублей. Районные власти рассчитывают на активное участие в субботниках горожан.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подпишись на SB.BY в один клик
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Подолом платья не протирать, без футляра не носить. Оптометрист – о том, как продлить срок службы очков
Депутаты внесли предложения в план по обеспечению стабильной работы экономики в связи с распространением коронавируса
«Мы могикане». Кто и зачем держит голубятни в центре Минска
С фотокамерами и квадрокоптером. Наш корреспондент посмотрела, как в Гомельском районе создают карту стихийных свалок
Умер народный артист России Юрий Кукес
"Хрустальная Павлинка”, мировые звезды и онлайн-показы: Всемирный день театра отметим с огоньком
В Европе из-за карантина оказался под угрозой сбор урожая
Парламентские планы будут корректироваться с учетом Послания Президента
В Беларуси созданы предпосылки для получения хорошего урожая
Подготовка проекта республиканского бюджета на 2021 год начнется в ближайшее время
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Умные, просыпайтесь!
Диетологи перечислили незаменимые продукты для женщин
Движение автомобилей закроют на неделю на улице Парниковой в Минске
Последнюю взятку Милованов — фигурант «дела банкиров» — взял, зная о задержании других высокопоставленных банкиров
Эпидемиолог сообщил об опасности всеобщего карантина
Погода на пятницу: без осадков и от -6 до +16
РСТИ: агроэкотуризм нужно структурировать
Израильские ученые объяснили ошибочность политики «всеобщего карантина»
Спрос на гречку вырос, но дефицита круп в Беларуси нет — Минсельхозпрод
До отдаленных деревень Витебского района скоро доедет баня на колесах
В Беларуси начался пожароопасный период — за последние сутки зарегистрировано более 100 природных пожаров
мнение
Всеволод ШИМОВ
Вирус остановил войну
Авторы
СКАНИРУЙТЕ