Более ста лет верующие съезжаются в Каменецкий район к урочищу Грушки

Урочище Грушки – это единственное место в стране, где до сих пор существует традиция. В народе дерево, у которого явилась Богородица, и прозвали Святая Грушка. Гора, где растет дерево, находится на крайнем западе страны, в 500 метрах от деревни Бушмичи Каменецкого района.Местные хранительница грушки Надежда Карпук рассказывает, что к груше у них ходили издавна. Пенсионерка признается, что сама с пяти лет я приходит на святое место. А знаменитую легенду ей когда-то передала мама, маме – ее отец, он прислуживал при церкви:По преданию, к девочке вернулось зрение. Тогда в народе пошла молва, что это место дарит исцеление, после чего начали приезжать взрослые и дети. Рядом с деревом поставили каплицу. Сейчас на пригорке стоит современная церковь – ее возвели в 2010 году.рассказывает Надежда Ивановна.Другая старожила грушки Ольга Климук помнит, как в детстве к празднику мужчины должны были за ночь сделать деревянный крест, а женщины — выткать большой рушник и фартук. После этого крест помещали на рушник и несли к груше. Мужчины несли крест на рушнике через весь лес, а перед тем, как погрузить в землю, обязательно обвязывали его рушником, завязывали полотенца и фартуки. Женщины сыпали в яму с крестом монеты, а затем прислонялись к груше и молились, после этого рвали листья с дерева. Еще ребенком, Ольга Карповна сорвала листики и принесла маме, у которой от боли не поднималась рука. Помолившись, мама привязала листики к руке, а на утро пошла заниматься хозяйством и поняла, что рука полностью излечилась.Несмотря на то, что во времена коммунизма грушку срубили, каплицу у дерева уничтожили, а кресты и рушники сотнями сжигали и увозили гнить в лес, к нашему времени из маленького пенька грушки снова выросло новое дерево. Сейчас рядом с ним стоят сотни самых разных крестов и новый храм, а нижние листья и плоды по-прежнему оборваны.Также это место популярно у паломников не только в праздник. Жители окрестных деревень часто делятся друг с другом историями об исцелении после молитвы на Грушке. А в особую энергетику этого места и в чудеса, которые оно дарит, верят не только старики, но и молодежь. Традиция продолжает жить и несколько лет назад ее внесли в список нематериального культурного наследия Беларуси.