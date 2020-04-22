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Более сотни предложений поступило в Минлесхоз по усовершенствованию Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты

Министерство лесного хозяйства напоминает заинтересованным о том, что сейчас проводятся общественные обсуждения проекта указа Президента по внесению изменений и дополнений в Правила ведения охотничьего хозяйства и охоты. Всего за десять дней в адрес Минлесхоза поступило более сотни звонков и писем от охотников и пользователей охотничьих угодий с предложениями по усовершенствованию правил, сообщили sb.by в пресс-службе ведомства.

Фото: архив БЕЛТА

«Подобный резонанс свидетельствует об актуальности проводимой работы. Каждое обращение подробно изучается специалистами министерства. Так, к примеру, в проект указа уже внесено одно из предложений со стороны общественности: разрешить охоту не с 18 лет, а с 16 лет. При этом наблюдать за охотой и участвовать в качестве загонщика предлагается разрешить с 14 лет. По мнению заинтересованной общественности, это позволит популяризировать данный вид деятельности и в целом будет способствовать развитию охотничьего хозяйства», — отметили в Минлесхозе. 

Обсуждения проекта указа продолжаются. Министерство лесного хозяйства по-прежнему ждет мнения всех заинтересованных. С учетом большого количества поступающих предложений, ведомство создало отдельную электронную почту для желающих высказать свое мнение. Предложению по усовершенствованию Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты теперь необходимо направлять на электронный адрес ukazmlh@gmail.com

Также в ведомстве обращают внимание на то, что мнения, не поступившие непосредственно в Министерство лесного хозяйства, а высказанные исключительно в соцсетях и на различных форумах, не поступают специалистам ведомства, в результате чего не могут быть приняты во внимание. 

Действующую редакцию правил предлагается разделить на два документа: Правила охоты и Правила ведения охотничьего хозяйства. Это позволит облегчить простым гражданам процесс изучения требований законодательства, не вникая при этом в нюансы, касающиеся работы юрлиц. 

Кроме того, в новых правилах были детализировали многие определения, к примеру, «охота из засады» или «с подхода». Также введены новые понятия: «охота на норах», «охотничий день», «участник охоты».

В проекте указа предусмотрено введение на пять лет моратория на изъятие глухаря в Брестской и Гродненской областях для юридических лиц. Последние, в свою очередь, не смогут продавать путевки гражданам. 

Предусмотрен и ряд иных новшеств. Обновленный вариант документа размещен на сайте Министерства лесного хозяйства в разделе «Общественные обсуждения».
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