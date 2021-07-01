Более сотни мероприятий пройдет в Минске в День Независимости

Об этом рассказал начальник управления культуры Минского городского исполнительного комитета Виталий Брель.3 июля в Минске будет несколько праздничных площадок. Одна из них – возле Дворца спорта, где пройдет программа "Мая краіна – Беларусь". Концерт "Гімн – гонар Беларусі" можно будет посмотреть на площадке Верхнего города. Ожидаются выступления народных коллективов и отечественных звезд.Около стелы "Минск – город-герой" с 18:00 до 20:00 будет выступать "Хор Турецкого". А в 21:00 начнется праздничная концертная программа "Споем гимн вместе" с участием звезд белорусской эстрады и творческих коллективов страны. Финалом программы станет выступление хедлайнеров из России.Праздничные мероприятия пройдут во всех районах столицы. Горожан и гостей города приглашают на массовые гуляния и концерты, развернутся и торговые ряды. Министерство обороны Беларуси в семи точках представит выставку военной техники.В 23:00 ожидается фейерверк: его запустят в парках Победы, имени М.Павлова, имени Уго Чавеса, на набережной Дроздов и площадке около спортивного комплекса "Чижовка-Арена".