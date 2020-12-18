Более полусотни участников соберет молодежный образовательный интернет-форум в Витебске

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Двухдневное мероприятие организовано в рамках Форума молодых лидеров России и Беларуси. Его участниками станут более 50 человек – представители всех регионов области, которые прошли конкурсный отбор. Во время форума они получат полезные навыки по работе в интернет-медиа, социальных сетях и т. д. Проведут в смешанном режиме (онлайн и офлайн) мастер-классы. Часть из них будет организована на платформе ZOOM. В формате офлайн экспертами на форуме выступят представители общественного объединения «Лидеры международного сотрудничества» Александр Тюрчев и Андрей Ткаченко.Кроме того, программой форума запланировано подписание соглашения о сотрудничестве между главным управлением идеологической работы и по делам молодежи Витебского облисполкома и общественным объединением «Лидеры международного сотрудничества». Представители сторон обсудят дальнейшие перспективы развития сотрудничества в сфере молодежной политики.Организаторы форума – Витебский областной Совет депутатов, главное управление идеологической работы и по делам молодежи Витебского облисполкома, Смоленская областная организация «Российский союз молодежи».