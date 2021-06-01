Более полусотни детей стали участниками праздника в Могилеве, который для них организовали депутаты, МЧС и актив БРУ

Студенческий актив Белорусско-Российского университета Могилева совместно с агентством Birger Event и центром безопасности могилевского управления МЧС провели для детей концертно-развлекательную программу. На площадке около «Ресторана 101», стилизованного под пожарную часть, собралось более 50 ребят, которые входят в Белорусскую ассоциацию помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам, а также Могилевский детский хоспис.



Депутат Палаты представителей Наталья Тарасенко отметила, что нужно поддерживать тех, кто находится в трудной ситуации, особенно детей.



– Ведь это маленькие люди, которые не имеют того огромного опыта, который имеем мы. Важно, чтобы наши дети, независимо от того, есть ли у них родители, здоровы ли они, были счастливы. Этот праздник для них – маленькая толика того, что мы можем сделать для них. Еще наше общество должно научиться любить детей независимо от того, какие они. Ведь все ребята особенные в хорошем смысле этого слова. Если они пришли в этот мир, то обязательно несут какую-то важную миссию. Дети-инвалиды заставляют нас задуматься, сколько в нас добра, милосердия и понимания, можем ли мы зваться людьми. Для родителей, которые воспитывают деток с ограниченными возможностями, тоже важно пообщаться с людьми со схожими проблемами, выйти из замкнутого пространства, ощущать себя равноправными, – считает депутат.



Депутатский корпус работает в тесной связке с Белорусским союзом женщин, активом Белорусско-Российского университета, БРСМ, государственными и частными организациями и фирмами, которые помогают готовить подарки.



– Поэтому наш праздник – не единичная акция, – уверена депутат Палаты представителей Людмила Здорикова. – Так, проводили подобные мероприятия к Новому году, Дню семьи, сегодня – ко Дню защиты детей. Тот факт, что этот день один из самых старых, говорит о его первоочередной важности. Праздник важен и для взрослых: напомнить нам, что наши малыши – та категория, которая нуждается в поддержке и любви. Поэтому такие встречи дарят нам возможность поделиться своей добротой и заботой с ребятами.



С этой миссией пришел на праздник активист БРСМ из Белорусско-Российского университета Антон Акушевич:



– Вхожу в волонтерский клуб, с которым мы постоянно ездим на подобные мероприятия в детские дома, дома малютки. Это мой посыл души. Мы стараемся подарить детям как можно больше счастья, радости, веселья. У нас развлекательная программа с играми. Важно, чтобы дети с ограниченными возможностями чувствовали себя полноценными членами общества. Такие праздники помогают малышам не оставаться наедине со своими проблемами. Для родителей это тоже положительные эмоции.