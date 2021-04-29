Более половины субъектов хозяйствования Могилевской области применяют упрощенную систему налогообложения

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по налогу при УСН увеличились на 3,2%, или 0,9 млн рублей. В бюджете области доля поступлений по налогу составила 9,4%. Об этом рассказали в пресс-центре инспекции Министерства по налогам и сборам по Могилевской области.Количество плательщиков, применяющих УСН в регионе, – 24,6 тыс., или 59,3% от общего количества субъектов хозяйствования, состоящих на учете в налоговых инспекциях области. Из них организаций – 6,1 тыс. , 39,2% от всех организаций, индивидуальных предпринимателей – 18,5 тыс., 71,2%.Порядок применения УСН регулируется главой 32 Налогового кодекса.