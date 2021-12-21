Более 1200 елей продали на Витебщине в первый день работы елочных базаров

С понедельника стартовала работа елочных базаров в Витебской области. Всего лесхозы северного региона планируют реализовать около 30 тысяч новогодних деревьев, проинформировала заместитель руководителя организации по идеологической работе Витебского ГПЛХО Мария Михневич. Свыше трети этого объема подготовят Витебский, Поставский, Полоцкий и Оршанский лесхозы.Уже за первый день работы елочных базаров Витебское ГПЛХО реализовало более 1200 новогодних деревьев. Можно купить не только срезанную елочку, но и лесную красавицу в кадке.

Для удобства людей режим работы елочных базаров максимально продлен. В ассортименте данных торговых точек – ели, сосны, а также елочные букеты и ели в кадках. Последние традиционно пользуются спросом у населения. Стоимость срубленного новогоднего дерева на елочных базарах лесхозов в Витебске будет единой. Так, пушистую красавицу ростом до 1 метра можно будет приобрести за 11,5 рубля, до 2 метров – за 14,5 рубля, до 3 метров – за 21 рубль.



В предновогодний период для работников государственной лесной охраны актуальной становится рейдовая работа для пресечения незаконных рубок новогодних деревьев. Будет организовано патрулирование лесов вблизи населенных пунктов, дорог и хвойных молодняков. Также выставят посты, в том числе совместные с сотрудниками Госавтоинспекции.

Фото Марии МИХНЕВИЧ