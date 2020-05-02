Более двух тысяч остановок хотят обновить в столице

Среди четырех возможных вариантов дизайна – «умные» павильоны, рассказали в Мингорисполкоме.

2.200 остановок хотят обновить в столице. Среди четырех возможных вариантов их дизайна – «умные» павильоны, а также навесы, рядом с которыми установят инфокиоски, билетоматы, экраны с полезной для пассажиров информацией.

- Навесы на городских остановках уже нуждаются в обновлении. Установить новые хотим не только в центре, но и по всему городу. Сейчас ведем переговоры с потенциальным инвестором, чтобы определить условия реализации проекта, - рассказал зампредседателя Мингорисполкома Александр Дорохович.