Более десятка электронных ярмарок вакансий пройдут 25 ноября в Беларуси

Полтора десятка региональных электронных ярмарок вакансий пройдут 25 ноября на специализированной интернет-площадке государственной службы занятости www.e-vacancy.by.

Электронная ярмарка вакансий Солигорского района пройдет с 10:00 до 12:00. В ней примут участие ОАО «Солигорский ДСК», ЗАО «Калинка», ОАО «Купалинка», СГУПП ЖКХ «Комплекс», ОАО «Солигорскторг», ОАО «Универмаг «Солигорск», филиал «Автобусный парк № 1» ОАО «Миноблавтотранс», УП «Калийспецтранс», а также три столичных нанимателя. Аналогичное мероприятие в Лидском районе также пройдет с 10:00 до 12:00, свои вакансии намерены представить ОАО «Лакокраска», ОАО «Лидахлебопродукт», ОАО «Лидский литейно-механический завод» и локомотивное депо Лида БЖД. В Сморгонском районе ярмарка пройдет с 10:00 до 13:00. Ее участники – филиал № 7 «Сморгоньсиликатобетон», УП «Сморгонский комбинат хлебопродуктов», ГП «Жилищная ремонтно-эксплуатационная служба Сморгонского района», ГП «АгроСолы» и КУП «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Лесная поляна».

С 10:00 до 11:00 – время проведения электронной ярмарки вакансий Климовичского района с участием Климовичской центральной районной больницы. В Жабинсковском районе с 11:00 до 12:00 свои варианты трудоустройства представят КУП «Минская овощная фабрика» и ОАО «Орепичи». А в Могилевском районе с 10:00 до 12:00 соискатели смогут выбрать места приложения трудовых усилий, предлагаемые МУКП «Жилкомхоз», Могилевским государственным профессиональным агролесотехническим колледжем имени К.П. Орловского и ОАО «Могилевский ленок». В электронной ярмарке вакансий Новогрудского района с 10:00 до 13:00 примут участие филиал «Новогрудский ВЗ» ОАО «Дятловский ликеро-водочный завод «Алгонь» и «Новогрудские Дары» – филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат».

Электронная ярмарка вакансий Волковысского района пройдет с 11:00 до 12:00. Ее участники – Волковысская центральная районная больница, ОАО «Волковысский мясокомбинат», ОАО «Красносельскстройматериалы» и ГП «Заря и К». Аналогичное мероприятие в Ивацевичском районе с 10:00 до 12:00 поможет трудоустроиться в сельскохозяйственное ОАО «Коссово». В Витебске электронная ярмарка вакансий пройдет с 10:00 до 12:00, свободные рабочие места презентуют ОАО «Строительный трест № 9, г. Витебск», УЗ «Витебская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» и ОАО «Вистан». В то же время в Несвижском районе варианты трудоустройства предложат ОАО «Несвижский райагросервис» и УЗ «Несвижская центральная районная больница».

Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома с 10:00 до 12:00 проведет специализированную электронную ярмарку вакансий для граждан с ограниченными возможностями. Участники – ГП «Ремавтодор Октябрьского района г. Минска», ОАО «Криница», ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ОАО «Минское производственное кожевенное объединение», УП «Светоприбор» ОО «БелТИЗ», Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2 г. Минска и др. В рамках электронной ярмарки вакансий Жлобинского района с 10:00 до 11:00 свои предложения по трудоустройству озвучит ОАО «Гомельский завод литья и нормалей». В Лунинецком районе ярмарка пройдет с 10:00 до 12:00 с участием филиала «Автомобильный парк № 10 г. Лунинца» ОАО «Брестоблавтотранс». Наконец, еще одна ярмарка с 10:00 до 11:00 анонсирована в Добрушском районе. Ее участники – ОАО «Гомельский завод литья и нормалей» и ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои».

Электронная ярмарка вакансий – прогрессивная форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Она доступна всем жителям страны. По окончании ярмарок все актуальные вакансии автоматически переносятся в базу данных на портале службы занятости – доступ к ним для всех соискателей сохранится.