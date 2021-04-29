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Более десятка электронных ярмарок вакансий пройдет 29 апреля в регионах Беларуси

В последний четверг апреля 11 региональных электронных ярмарок вакансий пройдет на специализированной интернет-площадке государственной службы занятости www.e-vacancy.by.


Электронная ярмарка вакансий Городокского района состоится с 10:00 до 12:00. Из местных нанимателей в ней примут участие Территориальный центр социального обслуживания населения, ГП «Городокская райкиновидеосеть», Городокский культурно-просветительский центр и сеть публичных библиотек, Городокский государственный аграрно-технический колледж, ОАО «Птицефабрика Городок», КУПП «Городокское предприятие котельных и тепловых сетей», центральная районная больница, Городокский лесхоз, Детская школа искусств г. Городка, ГП «Улишицы-Агро» и КУСХП имени Свердлова.

В Ушачском районе электронная ярмарка вакансий пройдет с 10:00 до 13:00. Среди участников – районный центр культуры и народного творчества, центральная районная больница и ТЦСОН Ушачского района. С 10:00 до 12:00 будет продолжаться электронная ярмарка вакансий Сенненского района. Из местных предприятия на ней заявлено Витебское облпотребобщество. Электронная ярмарка вакансий Лиозненского района также пройдет с до 12:00, местные соискатели смогут подробно узнать о свободных рабочих местах в местном УП «ЖКХ» и Лиозненском лесхозе. На то же время назначено аналогичное мероприятие и в Глубокском районе, участники – УП «Глубокский мясокомбинат», филиал «Глубокский хлебозавод» ОАО «Витебскхлебпром», Глубокский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов, ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат»; филиал «Автотранспортное предприятие № 16 г. Глубокое» и ОАО «Золотая подкова».

Электронная ярмарка вакансий Чашникского района пройдет с 10:00 до 13:00. Среди нанимателей, готовых пообщаться с соискателями работы, – РУП «Витебскэнерго», средняя школа № 1 г. Новолукомля, ОАО «Дворец труда – Агро», Чашникский районный центр гигиены и эпидемиологии, Новолукомльская центральная районная больница, филиал «БФ «Красная Звезда» ОАО «Светлогорский ЦКК», Чашникская районная ветеринарная станция, ОАО «Иванский-Агро», УНП ЖКХ «Коммунальник» и др. Аналогичное мероприятие в Шумилинском районе пройдет в то же время. Участники – Шумилинский лесхоз, УП «ЖКХ Шумилинского района» и ГП «Шумилинская ПМК-70». С 10:00 до 12:00 состоится электронная ярмарка вакансий в Новополоцке. На работу приглашают ОАО «Трест № 16, г. Новополоцк», ОАО «СРСУ-3 г. Новополоцк» и ОАО «Измеритель».

В Дубровно в рамках электронной ярмарки вакансий с 10:00 до 12:00 свободные рабочие места представит УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник». В электронной ярмарке вакансий Толочинского района примут участие Толочинская районная ветеринарная станция, филиал «АТП № 11 г. Толочина» ОАО «Витебскоблавтотранс», ГП «Коханово-ЖКХ», Толочинская центральная районная больница, Толочинский лесхоз, УП «Толочинский Элеватор-Агро» и ОАО «Амкодор-КЭЗ». Наконец, в Минске с 10:00 до 12:00 пройдет электронная ярмарка вакансий для граждан с ограниченными возможностями. В мероприятии примут участие ГП «ЖЭУ № 1 Партизанского района г. Минска», ГП «ЖЭУ № 4 Партизанского района г. Минска», ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ООО «ЭкоПереработка», ООО «ИнсепшнИнвест», УП «Светоприбор» ОО «БелТИЗ», РУП «Белсоюзпечать» и др. Соискателям будет предложено более 400 свободных рабочих мест, из них более 80 – для граждан с ограниченными возможностями.
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Фото: Денис МАЛЫШИЦ
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