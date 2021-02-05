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  2. Более чем в семь раз выросло количество жалоб на работу такси в 2020 г. по сравнению с 2019 г.

Более чем в семь раз выросло количество жалоб на работу такси в 2020 г. по сравнению с 2019 г.

Более чем в семь раз увеличилось количество жалоб на работу автомобилей-такси в 2020 г. по сравнению с прошлым годом, сообщает «Минск-Новости». 


Заместитель начальника филиала Транспортной инспекции по Минску и Минской области Олег Якшевич уточнил, что в 2019-м году поступило 428 жалоб и заявлений касаемо работы таксистов. В 2020-м цифра была 59. 

Он также остановился на самых популярных административных правонарушениях. В основном это вопросы оформления автомобилей-такси, как внутреннего, так и внешнего, начиная от визитных карточек водителя и перевозчика и заканчивая отсутствием плафонов и желтых полос на машинах. За такие нарушения предусмотрена административная ответственность по ч. 5 ст. 18.14 КоАП — от 0,5 до 4 базовых величин.

Немало и жалоб на то, что водители отказываются выдать чек об оплате проезда по таксометру после поездки за наличные, не включают таксометр или вообще возят пассажиров без него. За это предусмотрена административная ответственность по ст. 18.33 КоАП — от 2 до 5 базовых величин.

- Я считаю, что самое главное, это пренебрежение со стороны таксистов безопасностью транспортных средств, перевозящих пассажиров. Отсутствие государственного технического осмотра автомобилей-такси, который необходимо проводить раз в шесть месяцев, предусматривает ответственность по ст. 18.24 КоАП - от 4 до 6 базовых величин. У многих водителей не было и страховки гражданско-правовой ответственности перед пассажирами. Индивидуальным предпринимателям это грозит наказанием от 2 до 150 базовых величин по ст. 11.65 КоАП, для юридических лиц - от 10 до 300 базовых.

Имеют место и случаи завышения тарифов, грубости водителей по отношению к пассажирам такси и необоснованные отказы в перевозке.

Жалобы на работу автомобилей-такси, по словам представителя филиала Транспортной инспекции, в прошлом году поступали практически каждый день. Во многих заявлениях, как правило, речь шла о нескольких нарушениях сразу. Факты проверялись. При подтверждении нарушений виновные привлекались к административной ответственности.

- Результаты прошлого года в очередной раз показывают, что отмена Указом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 лицензий на перевозку пассажиров автомобилями-такси негативно отразилась на качестве пассажирских перевозок, что подтверждается в том числе жалобами клиентов, - заключил специалист. 
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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