Более чем в семь раз выросло количество жалоб на работу такси в 2020 г. по сравнению с 2019 г.

Заместитель начальника филиала Транспортной инспекции по Минску и Минской области Олег Якшевич уточнил, что в 2019-м году поступило 428 жалоб и заявлений касаемо работы таксистов. В 2020-м цифра была 59.Он также остановился на самых популярных административных правонарушениях. В основном это вопросы оформления автомобилей-такси, как внутреннего, так и внешнего, начиная от визитных карточек водителя и перевозчика и заканчивая отсутствием плафонов и желтых полос на машинах. За такие нарушения предусмотрена административная ответственность по ч. 5 ст. 18.14 КоАП — от 0,5 до 4 базовых величин.Немало и жалоб на то, что водители отказываются выдать чек об оплате проезда по таксометру после поездки за наличные, не включают таксометр или вообще возят пассажиров без него. За это предусмотрена административная ответственность по ст. 18.33 КоАП — от 2 до 5 базовых величин.Имеют место и случаи завышения тарифов, грубости водителей по отношению к пассажирам такси и необоснованные отказы в перевозке.Жалобы на работу автомобилей-такси, по словам представителя филиала Транспортной инспекции, в прошлом году поступали практически каждый день. Во многих заявлениях, как правило, речь шла о нескольких нарушениях сразу. Факты проверялись. При подтверждении нарушений виновные привлекались к административной ответственности.- заключил специалист.