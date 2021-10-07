Более чем в 500 жилых домах Риги не подключено отопление из-за долгов

В столице Латвии из-за долгов тепло не подали по меньшей мерев в 530 жилых домов, передает Delfi.
Согласно информации председателя правления управляющей компании Rigas Namu Parvaldnieks (RNP) Роналдса Нейманиса, отопление не подключено в более чем 22 тыс. квартир, при этом долги остались только у жильцов 1,7 тыс. квартир, к тому же их сумма невелика. Вместе с тем он подчеркнул, что общий портфель старых долгов RNP сложился на уровне 40 млн евро, из них как минимум 12 млн евро – долг жильцов за теплоснабжение.
Роналдс Нейманис также уточнил, что предприятие в настоящий момент предложило жителям подключиться к решению проблемы и выразило надежду, что до наступления холодов получится найти выход из сложившейся ситуации.
По словам главы правления RNP, причиной отключенного отопления в домах некоторых потребителей стали недостатки действующей нормативно-правовой базы. Главной проблемой является то, что даже из-за одного должника тепло может не поступать во все квартиры. Роналдс Нейманис считает, что нормы должны быть такими, чтобы поставщик тепла не мог отказать в подключении отопления, если, например, долг за отопление дома незначительный. Действующие в настоящее время правила противоречат интересам потребителей, но защищают интересы поставщика тепла.
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