Более BYN 7 млрд направят на реализацию госпрограммы "Белорусский лес" на 2021–2025 годы. Соответствующее постановление Совета Министров от 28 января 2021 года № 52 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.
Ожидается, что в результате реализации госпрограммы лесистость территории республики достигнет 40,3%, объем заготовки древесины вырастет до 3,2 куб. м с 1 га, средний запас насаждений увеличится до 225 куб. м с 1 га. За пятилетку будет построено не менее 580,3 км новых лесохозяйственных дорог.
Численность лося будет 100% от оптимальной численности этого вида, оленя благородного – 37%, косули – 80%. В госпрограмме говорится, что фактическая численность этих видов животных увеличивается и в 2019 году составила для лося 41,7 тыс. особей, для оленя благородного – 26,2 тыс. особей, косули – 109,2 тыс. особей, что составляет соответственно 97%, 27% и 67% от их оптимальной численности.
Производство в натуральном выражении бумаги и картона увеличится в 2,1 раза, целлюлозы – в 1,7 раза, плитной продукции – в 1,1 раза. Производство мебели (в фактических ценах) вырастет в 1,3 раза к уровню 2020 года.
Приоритетной целью развития лесопромышленной отрасли станет рациональная переработка сырья и реализация продукции с высокой добавленной стоимостью. Сейчас доля продукции деревообработки составляет 5,2% от ВВП, с задействованием потенциала новых предприятий она вырастет до 5,5–5,7%.
Фото: БЕЛТА
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Более BYN 7 млрд направят на госпрограмму "Белорусский лес" до 2025 года
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