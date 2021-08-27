Более 970 фур ожидают выезда из Беларуси в ЕС

Перед пунктом пропуска "Урбаны" на границе между Беларусью и Латвией в очереди находятся как минимум 30 фур.Перед пунктом пропуска "Видзы" въехать в Литву пытаются по меньшей мере 70 грузовых транспортных средств, "Котловка" – 150, "Каменный Лог" – примерно 300, "Бенякони" – около 230, "Привалка" – свыше 190.Очередей на польском направлении в настоящее время нет.