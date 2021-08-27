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Более 970 фур ожидают выезда из Беларуси в ЕС

Согласно актуальной на 14:00 информации, на границе между Беларусью и Евросоюзом скопилось по меньшей мере 970 грузовых транспортных средств. Данные опубликованы на сайте Госпогранкомитета.


Перед пунктом пропуска "Урбаны" на границе между Беларусью и Латвией в очереди находятся как минимум 30 фур.

Перед пунктом пропуска "Видзы" въехать в Литву пытаются по меньшей мере 70 грузовых транспортных средств, "Котловка" – 150, "Каменный Лог" – примерно 300, "Бенякони" – около 230, "Привалка" – свыше 190.

Очередей на польском направлении в настоящее время нет.
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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