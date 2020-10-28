Более 950 специалистов с 2013 по 2020 год подготовлено для атомной отрасли страны. Об этом в ходе круглого стола БЕЛТА рассказал консультант управления высшего образования Министерства образования Николай Маруда.
– Сегодня в системе высшего образования страны по 5 основным специальностям в 4 вузах продолжают проходить подготовку около 500 студентов. С 2013 по 2020 год подготовлено и выпущено более 950 специалистов. Треть из них отправились на площадку строительства и в эксплуатирующую организацию БелАЭС, еще третья часть – в организации, связанные с ядерной энергетикой и источниками ионизирующего излучения, остальные – в смежные с ядерной энергетикой отрасли. Только за 2020 год при общем выпуске в 100 человек на БелАЭС были распределены 32 выпускника. То есть есть возможность выбрать лучших.
Объем выпускаемых специалистов, отметил Николай Маруда, в полном объеме удовлетворил потребности Белорусской АЭС. Тем не менее, принимая во внимание необходимость ежегодного пополнения кадрового состава как эксплуатационного персонала АЭС, так и всей ядерной инфраструктуры, заявки госорганов, подготовка профильных специалистов с высшим образованием будет продолжена. Для этого разрабатывается новая подпрограмма подготовки кадров для ядерной энергетики Беларуси на 2021–2025 годы.
Кроме вузов, продолжит подготовку специалистов среднего звена Минский государственный энергетический колледж.
– Все это позволит в будущем иметь резерв специалистов в районе 500 человек. Речь идет о выпусках 2025–2030 годов. Продолжится и работа по пополнению штата профессорско-преподавательского состава вузов.
Фото: БЕЛТА
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Более 950 специалистов для атомной отрасли страны подготовлено с 2013 по 2020 год
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