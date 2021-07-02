Согласно актуальным на 8:00 2 июля сведениям выезда из Беларуси в Евросоюз ожидают по меньшей мере 940 большегрузов. Такая информация опубликована на сайте Госпогранкомитета.
Перед пунктом пропуска "Григоровщина", который находится на границе между Беларусью и Латвией, в очереди на въезд в ЕС находятся свыше 110 фур, а перед "Урбанами" – примерно 10.
Въехать в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" пытаются по меньшей мере 70 грузовых транспортных средств, в "Котловке"– свыше 100, "Каменном Логе" – около 240, "Беняконях" – примерно 270, "Привалке" – более 140.
Отмечается, что на польском направлении в настоящее время очередей нет.
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Более 940 фур скопилось в очереди на выезд из Беларуси в ЕС
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