Более 940 фур скопилось в очереди на выезд из Беларуси в ЕС

Перед пунктом пропуска "Григоровщина", который находится на границе между Беларусью и Латвией, в очереди на въезд в ЕС находятся свыше 110 фур, а перед "Урбанами" – примерно 10.Въехать в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" пытаются по меньшей мере 70 грузовых транспортных средств, в "Котловке"– свыше 100, "Каменном Логе" – около 240, "Беняконях" – примерно 270, "Привалке" – более 140.Отмечается, что на польском направлении в настоящее время очередей нет.