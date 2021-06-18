Более 90% заболевших COVID-19 в Москве заразились индийским штаммом. Об этом рассказал мэр столицы России Сергей Собянин в эфире Первого канала.
Отмечается, что данный тип вируса очень агрессивен. Чтобы с ним справиться, в организме должно быть в два раза больше антител, чем для борьбы с уханьским штаммом.
– То есть история повторяется. Причем с тяжелыми последствиями. Наблюдается серьезный рост заболеваемости. Мы вводим чуть ли не каждый день новые больницы, новые корпуса в борьбу с COVID-19 и работаем напряженно, – обрисовал ситуацию специалист.
Фото: pixabay.com
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Более 90% заболевших в Москве подхватили индийский штамм коронавируса
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