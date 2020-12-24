Более 90 процентов выявленных нарушений в сфере трудовых отношений оперативно устранены по требованию профсоюзов

Цифры приведены на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам.
За шесть месяцев этого года представителями профсоюза выявлено свыше 20 тысяч нарушений трудового законодательства. Более 90 процентов из них оперативно устранены по требованию профсоюзов. Среди наиболее актуальных вопросов – порядок заключения и продления контрактов.
– С января этого года действует новая редакция Трудового кодекса. По инициативе Федерации профсоюзов в обновленный кодекс была внесена норма о продлении контракта с добросовестными работниками на максимальный срок. Если работник не имеет взысканий и обе стороны решили продолжать трудовые отношения, то контракт с работником (с его согласия) должен быть продлен до истечения максимального срока его действия, а новый заключен минимум на три года, – отметила Марина Лазарь, начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения ФПБ. – С начала года профсоюзы внимательно отслеживают практику применения этой нормы. К сожалению, далеко не всегда наниматели действуют в этом вопросе в соответствии с буквой закона. В каждом таком выявленном случае профсоюзы добиваются устранения нарушения.
Когда не удается решить трудовой спор в процессе переговоров, профсоюзные юристы готовят документы и представляют интересы членов профсоюза в суде.
За шесть месяцев в судах с участием правовых инспекторов труда рассмотрено 146 исков, что практически в два раза больше, чем в прошлом году. При непосредственном участии профсоюзов восстановлено на работе 36 работников. Например, в Гомеле суд дважды восстанавливал на работе сотрудницу одного из предприятий (ее интересы представлял профсоюз), а также взыскал с предприятия в пользу работника более трех тысяч рублей за время вынужденного прогула и в качестве возмещения морального вреда.
За шесть месяцев по требованию профсоюзов людям возвращено более 2 млн рублей незаконно удержанных или невыплаченных средств.
Фото: БЕЛТА
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Более 90 процентов выявленных нарушений в сфере трудовых отношений оперативно устранены по требованию профсоюзов
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