Более 860 человек стали медиаторами в Беларуси

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, – сказала Диана Подлесская.Начальник отдела практической медиации центра "Медиация и право" Белорусского республиканского союза юристов Михаил Мацкевич рассказал, что большая часть медиаторов обучалась именно в центре, где он работает. Центр "Медиация и право" обучил более 600 человек. Причем если раньше это были юристы, то потом, как отметил Михаил Мацкевич, обучались и бизнесмены, и педагоги, и госслужащие.По его словам, для компаний важно, чтобы в первую очередь медиации обучился руководитель. Тогда он распространяет культуру разрешения конфликтов.Как заметил тренер учебно-практического учреждения "Центр медиации и переговоров" и бизнес-тренер по корпоративной конфликтологии Станислав Никитин, для бизнеса медиация важна, потому что разрешение крупных споров в судах не всегда приносит хороший эффект., – подчеркнул он.Станислав Никитин рассказал историю о том, как благодаря медиации удалось решить долгий спор:Как сообщалось, в Беларуси с 1 июля вступили в силу изменения в законодательстве по вопросам медиации, предусмотренные законом от 18 декабря 2019 года № 277-З "Об изменении законов". Этот документ вносит поправки и в Кодекс о браке и семье. Закрепляется общее положение об обязанности суда и загсов при обращении супругов с заявлением о расторжении брака разъяснять им право на участие в информационной встрече с медиатором. В закон о медиации вводится понятие и основное содержание такой встречи, когда разъясняются цели, принципы и правила медиации, права и обязанности сторон в процедуре, функции, права и обязанности медиатора, порядок и правовые последствия заключения медиативного соглашения.Кодекс о браке и семье также дополнен положениями, предусматривающими применение медиации в брачно-семейных спорах. В частности, предоставляется право сторонам определить в брачном договоре виды споров между супругами (бывшими супругами), которые могут быть урегулированы с участием медиатора.Кроме того, медиация внедрена в качестве альтернативного досудебного способа разрешения споров, возникающих между юрлицами и (или) индивидуальными предпринимателями, наряду с существующим претензионным порядком.Одна из целей законодательных изменений – унификация норм гражданского и хозяйственного процессов в вопросах, связанных с процедурой медиации. Стороны могут обратиться к медиации на любой стадии судопроизводства (гражданского и хозяйственного).Наряду с приостановкой производства по делу суд имеет право оставить иск без рассмотрения в связи с заключением соглашения о применении медиации. Это позволит сторонам обсуждать и вырабатывать условия урегулирования конфликта, не ограничиваясь исковыми требованиями. В этом случае возвращается уплаченная государственная пошлина.В качестве дополнительных гарантий предлагается в гражданском судопроизводстве по аналогии с хозяйственным процессом выдача судом исполнительного листа на принудительное исполнение медиативного соглашения. Это позволит усилить правовое значение соглашения, достигнутого в медиации, и придать дополнительные гарантии его исполнения.