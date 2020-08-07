Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.45
EUR: 2.9
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Более 860 человек стали медиаторами в Беларуси

Более 860 человек стали медиаторами в Беларуси

В Беларуси свидетельства медиаторов получили свыше 860 человек. Об этом сегодня во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА сообщила начальник управления адвокатуры и лицензирования юридической деятельности Министерства юстиции Диана Подлесская.

Фото: БЕЛТА

"На сегодняшний день Министерством юстиции выдано 865 свидетельств медиатора, – сказала Диана Подлесская. – Медиатором может стать практически любой человек с высшим образованием. Для этого ему необходимо пройти подготовку в сфере медиации либо иметь опыт работы в качестве примирителя. Также он должен получить свидетельство медиатора – Минюст его выдает на основании заключения квалификационной комиссии по вопросам медиации". Всего сейчас в стране пять организаций, которые готовят медиаторов.

Начальник отдела практической медиации центра "Медиация и право" Белорусского республиканского союза юристов Михаил Мацкевич рассказал, что большая часть медиаторов обучалась именно в центре, где он работает. Центр "Медиация и право" обучил более 600 человек. Причем если раньше это были юристы, то потом, как отметил Михаил Мацкевич, обучались и бизнесмены, и педагоги, и госслужащие.

По его словам, для компаний важно, чтобы в первую очередь медиации обучился руководитель. Тогда он распространяет культуру разрешения конфликтов.

Как заметил тренер учебно-практического учреждения "Центр медиации и переговоров" и бизнес-тренер по корпоративной конфликтологии Станислав Никитин, для бизнеса медиация важна, потому что разрешение крупных споров в судах не всегда приносит хороший эффект. "Эти решения не всегда устраивают людей. Либо они теряют отношения, либо эти судебные разбирательства затягиваются надолго, – подчеркнул он. – Мышление людей эволюционирует. Они пришли к тому, что договариваться гораздо выгоднее, чем длительно судиться".

Станислав Никитин рассказал историю о том, как благодаря медиации удалось решить долгий спор: "В судах дело было около 7 лет – бывшие друзья, собственники бизнеса начали делить его, спорить. В медиации, по-моему, за три сессии они договорились. И наутро один из них позвонил и сказал, что за семь лет первый раз в принципе нормально спал".

Как сообщалось, в Беларуси с 1 июля вступили в силу изменения в законодательстве по вопросам медиации, предусмотренные законом от 18 декабря 2019 года № 277-З "Об изменении законов". Этот документ вносит поправки и в Кодекс о браке и семье. Закрепляется общее положение об обязанности суда и загсов при обращении супругов с заявлением о расторжении брака разъяснять им право на участие в информационной встрече с медиатором. В закон о медиации вводится понятие и основное содержание такой встречи, когда разъясняются цели, принципы и правила медиации, права и обязанности сторон в процедуре, функции, права и обязанности медиатора, порядок и правовые последствия заключения медиативного соглашения.

Кодекс о браке и семье также дополнен положениями, предусматривающими применение медиации в брачно-семейных спорах. В частности, предоставляется право сторонам определить в брачном договоре виды споров между супругами (бывшими супругами), которые могут быть урегулированы с участием медиатора.

Кроме того, медиация внедрена в качестве альтернативного досудебного способа разрешения споров, возникающих между юрлицами и (или) индивидуальными предпринимателями, наряду с существующим претензионным порядком.

Одна из целей законодательных изменений – унификация норм гражданского и хозяйственного процессов в вопросах, связанных с процедурой медиации. Стороны могут обратиться к медиации на любой стадии судопроизводства (гражданского и хозяйственного).

Наряду с приостановкой производства по делу суд имеет право оставить иск без рассмотрения в связи с заключением соглашения о применении медиации. Это позволит сторонам обсуждать и вырабатывать условия урегулирования конфликта, не ограничиваясь исковыми требованиями. В этом случае возвращается уплаченная государственная пошлина.

В качестве дополнительных гарантий предлагается в гражданском судопроизводстве по аналогии с хозяйственным процессом выдача судом исполнительного листа на принудительное исполнение медиативного соглашения. Это позволит усилить правовое значение соглашения, достигнутого в медиации, и придать дополнительные гарантии его исполнения.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Версия для печати
Новости и статьи
Пассажирский самолет потерпел крушение при посадке в Индии
Симоненко об избирательной кампании: над Беларусью пытаются осуществить страшную операцию
Фотофакт. Летняя экскурсия в Шанхайский музей естественной истории
В ГАИ рассказали, когда мотоциклистам запрещено садиться за руль
США вводят санкции против главы администрации Гонконга
В Минске водитель с 2,06 промилле протаранил припаркованные авто
В Беларуси открывается сезон охоты на водоплавающую дичь
Более 860 человек стали медиаторами в Беларуси
В Гродно чествовали 100-летнюю юбиляршу, ветерана Великой Отечественной войны Надежду Петриго
«Фольксваген» с двумя детьми перевернулся в Минске
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Братьям
Лучшие фото недели: досрочное голосование, взрыв в Бейруте и "лисья" жатва. Выбор "СБ"
Отмечен труд социальных работников и волонтеров Минщины по защите граждан во время пандемии COVID-19
Марзалюк: мечта поколений белорусов реализована
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Казахстан до 24 августа
Начатый в «СБ. Беларусь сегодня» проект шагнет в каждую школу страны
Как в Беларуси зарождалась и развивалась зеленая энергетика
Актер, сыгравший в "Ромео и Джульетте" и "Войне миров", умер в Канаде
Руководитель EcooM: мы транслируем гордость к Беларуси
Орда: за обещаниями "сладкой жизни" стоит реальная угроза хаоса и беспредела
Нью-Йорк остался без света из-за шторма Isaias
мнение
Вадим ГИГИН
Шарповы дети
В Рогачевском районе многодетная семья въехала в новый дом
Медсестра о работе в пандемию: вместо «здравствуйте» пациенты говорили «спасибо»
Ассоциация «Честь» обратилась к ветеранам спецназа, действующим спецназовцам и сотрудникам правоохранительных органов
Тахикардия — самый распространенный вид аритмии. Когда лучше провериться у врача?
Анестезиолог-реаниматолог: спасибо нашим людям за то, что во время пандемии поддерживали нас
Спортсмены хоккейного клуба "Брест" свой выбор в пользу будущего страны сделали досрочно
Как будет расходоваться электричество после запуска атомной станции
На Брестчине проголосовал уже каждый пятый избиратель: репортаж из Каменецкого района
Пограничники Пинского погранотряда пресекли попытку контрабанды сигарет в Украину
Академик Петр Витязь о вкладе Беларуси в «общий космос», международном признании и планах на будущее
мнение
Татьяна СУЛИМОВА
Не профессионал
Беларусь и Россия обсуждают позиции по отмене роуминга
Анатолий Исаченко досрочно проголосовал в свой обеденный перерыв
В Беларуси выздоровели и выписаны 64 200 пациентов с диагнозом COVID-19
К работе в привычном режиме возвращается Республиканская молекулярно-генетическая лаборатория канцерогенеза РНПЦ ОМР имени Александрова
Профессор Валерий Байнев о том, какая экономика нам нужна
В Гомеле после капитальной реконструкции открылся бассейн СДЮШОР №7
Бузовский: нам необходимо сохранить страну
За призывы в социальных сетях к участию в несанкционированных мероприятиях, распространение угроз и фейков придется ответить по закону
Почему многовекторность — объективный залог устойчивости
Бузовский: «Гордость ЗА Беларусь» – аккуратно, без лишнего пафоса, но красиво о том, что мы сделали за эти годы
мнение
Юлия ПОПКО
У меня есть план
Даже по будничным делам он старается передвигаться бегом – новый герой проекта «Сапраўдныя каштоўнасцi»
Что нужно знать о дислипидемии
Наталья Шарангович о достижениях и проблемах художественной среды
Авторы
СКАНИРУЙТЕ