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  2. Более 840 молодых специалистов придут работать в медучреждения Гомельской области в этом году

Более 840 молодых специалистов придут работать в медучреждения Гомельской области в этом году

В августе 2021-го в учреждения здравоохранения Гомельской области прибудут на свои первые рабочие места более 840 молодых специалистов, сообщает БЕЛТА. 


Об этом заявил заместитель начальника главного управления здравоохранения облисполкома Михаил Змушко.

По его словам, благодаря распределению молодых специалистов преимущественно укомплектовываются вакансии в медучреждениях. 

– В августе 2021 года ряды пополнятся 336 врачами и 505 средними медицинскими работниками, – добавил он.

Замначальника главного управления обратил внимание: кадровые вопросы здравоохранения на постоянном контроле. 

– По данным на 1 января этого года, в учреждениях здравоохранения области, которые находятся в подведомственном подчинении главного управления, работают 6942 врача и 17 391 медицинский работник среднего звена. По итогам прошлого года численность врачей увеличилась на 1% в сравнении с 2019-м, среднего персонала уменьшилась на 1%, – сказал Михаил Змушко.

Прирост медкадров достигнут благодаря молодым специалистам, которые приехали на свои первые рабочие места в Мозырский, Речицкий, Светлогорский, Жлобинский районы, Гомель.
К причинам оттока медкадров руководитель отнес и изменение семейного положения и места жительства, поступление в учреждения высшего образования, пенсионный возраст.

В целом же укомплектованность учреждений здравоохранения врачами составила по итогам прошлого года 95,9% при коэффициенте совместительства 1,2, медработниками среднего звена – 98,5% при коэффициенте совместительства 1,1.

Михаил Змушко обозначил, что в отрасли ежегодно оптимизируется штатная численность как путем сокращения, так и через введение дополнительных должностей. Оптимизируется и сеть учреждений, коечный фонд. 

– В этом году планируется сократить 226 должностей – это 0,48% общей штатной численности учреждений здравоохранения региона. Оптимизация не затронет вакантные должности, это не повлечет сокращения работников и не приведет к ухудшению качества медпомощи населению, – уточнил замначальника главного управления.

Фото: архив БЕЛТА
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