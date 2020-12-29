Более 83 тысяч новогодних деревьев продано лесхозами на елочных базарах

На елочных базарах лесхозы предлагали не только праздничные деревья, но и новогодние букеты и деревья в кадках (ели, сосны, пихты). Так, по состоянию на 29 декабря, продано около 2 тыс. таких букетов и столько же новогодних деревьев в кадках.Первые елочные базары в Беларуси начали работать 19 декабря, однако массовая торговля стартовала на 2–3 дня позже. Наибольший спрос на традиционные атрибуты праздника лесхозы прогнозируют непосредственно перед Новым годом – 29–31 декабря.В пресс-службе подчеркнули, что на сайте ведомства можно ознакомиться с перечнем елочных базаров в областных городах и Минске, где представлена продукция лесхозов и Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра. Елочные базары от лесхозов будут работать до 31 декабря включительно.В текущем году средняя цена новогодних деревьев сформировалась следующим образом: до 1 м – 10 рублей, от 1 м до 2 м – 12 рублей, от 2 м до 3 м – 17 рублей.– добавили в пресс-службе.