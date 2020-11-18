Более 800 волонтеров Красного Креста за время эпидемии обслужили 44 тысячи уязвимых людей

Белорусский Красный Крест всегда подставляет плечо незащищенным людям, это особенно важно в пору коронавирусной эпидемии. Свыше 800 волонтеров доставляли товары первой необходимости, продукты питания, лекарства, оплачивали коммунальные услуги пожилым, ветеранам и инвалидам, для которых встреча с новой инфекцией особо опасна. Выполнили 63 000 заявок и охватили 44 000 человек. Помимо этого, помощники и сотрудники общественной организации внедрили другие инициативы, подробнее о которых рассказал официальный представитель Красного Креста Виталий Дембовский:
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– К примеру, «Звонок поддержки»: с июня волонтеры набирают номер одиноких людей, поддерживают их, рассказывают новости – словом, развлекают в зависимости от потребностей. Это внимание уязвленным категориям даже важнее продуктов. Кроме того, желающие могут позвонить и сами на «Добрый телефон» (информационную линию Красного Креста) по номеру 201 со стационарного и 122 – с городского телефона. Услуга бесплатная, зато можно уточнить любую информацию, и не только по COVID-19. Начиная с апреля на «Добрый телефон» поступило порядка 1500 звонков. Также в рамках кампании по борьбе с коронавирусом волонтеры готовят обеды, а медсестры и младшие сестры милосердия ухаживают за инвалидами. На попечении у 192 работников 1,5 тысячи человек.
Одними из первых работу по информированию и профилактике своих земляков от коронавируса начали активисты Красного Креста из Могилева. Вступили на передовую с апреля. Медики настоятельно советуют избегать многолюдных мест, не выходить из дома, особенно пожилым. А кто сходит в магазин за продуктами для них, в аптеку за лекарствами или оплатит жилищно-коммунальные услуги? Правильно – волонтеры, сразу же отвечает на риторический вопрос заместитель председателя Могилевской областной организации БКК Жанна Матвеева:
– Ведь многие пожилые люди одиноки. В регионе за них вступились 25 районных организаций Красного Креста, больше всего выполненных заявок на счету Круглянского, Дрибинского, Белыничского, Чериковского, Шкловского районов. В лидерах также Ленинский и Первомайский районы Бобруйска. На передовой 286 волонтеров и сотрудников областной организации. Они, начиная с первой волны коронавирусной инфекции, поддержали более 4000 нуждающихся, еженедельно выполняют порядка 200 запросов. БКК тесно взаимодействует с территориальными центрами соцобслуживания, которые выступают координаторами и зачастую принимают заявки, но нуждающимся можно напрямую обращаться и в Красный Крест.
А дальше алгоритм простой: формируется лист заказа и поручение исполняется. Волонтеры работают по принципу «до двери» в целях безопасности. Помимо товаров и услуг первой необходимости информируют своих клиентов по противоэпидемическим мерам, раздают тематические листовки, брошюры, книжки, простым языком рассказывают, почему сейчас так важно оставаться дома.
Прежде чем отправиться в надомный обход, активисты проходят инструктаж, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты и дезинфекции, получают удостоверение БОКК, а также измеряют температуру – ведь явиться к подопечным они должны здоровыми. Не только бытовую, но и медицинскую помощь оказывают могилевские специалисты, в программе кампании «Дапамога» этим занимаются 10 медсестер и младших сестер милосердия. На обслуживании у них 55 человек, это инвалиды I и II групп, утратившие способность к самообслуживанию.
– Пациентов, над которыми ведем патронаж, определяют учреждения здравоохранения. К этим людям наведываемся ежедневно, слышим от них слова благодарности. Даже телевидение приезжало снимать нашу заботу трижды, – улыбается Жанна Матвеева. – Пускай эта инициатива придумана задолго до коронавируса, но она тоже помогает лишний раз не обращаться в медучреждение.
На Могилевщине создан отряд быстрого реагирования, в составе которого 19 человек. Они тоже активно помогают пожилым, на протяжении августа и сентября развозили продукты, участвовали в разгрузке-погрузке товаров. Этот отряд действует не только в противоэпидемической кампании – еще сотрудничает с МЧС, разыскивает пропавших в лесу, помогает при пожарах, дежурит на массовых мероприятиях и всегда готов протянуть руку первым.
Белорусский Красный Крест помогает не только уязвимым людям, но и медикам, доставляет им комбинезоны, защитные костюмы, респираторы, защитные щитки, питьевую воду, обеды, завтраки, кофе и даже купил рентген-аппарат. Только в первую коронавирусную волну поддержку от общественной организации получило более 300 учреждений здравоохранения.
Многие другие новинки для борьбы с коронавирусом придумали активисты БКК. К примеру, запустили веб-приложение для онлайн-регистрации волонтеров, сервис для координации волонтеров-водителей, благотворительную кампанию «Добрый BOX», собрали для пожилых подопечных 4000 продуктовых наборов. Желающие могут оставить провиант прямо в магазинах. Для этого на входе стоят специальные корзины и баннеры с информацией.
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Более 800 волонтеров Красного Креста за время эпидемии обслужили 44 тысячи уязвимых людей
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Фото: Алексей МАТЮШ