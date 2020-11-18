Более 800 волонтеров Красного Креста за время эпидемии обслужили 44 тысячи уязвимых людей

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Одними из первых работу по информированию и профилактике своих земляков от коронавируса начали активисты Красного Креста из Могилева. Вступили на передовую с апреля. Медики настоятельно советуют избегать многолюдных мест, не выходить из дома, особенно пожилым. А кто сходит в магазин за продуктами для них, в аптеку за лекарствами или оплатит жилищно-коммунальные услуги? Правильно – волонтеры, сразу же отвечает на риторический вопрос заместитель председателя Могилевской областной организации БКК Жанна Матвеева:А дальше алгоритм простой: формируется лист заказа и поручение исполняется. Волонтеры работают по принципу «до двери» в целях безопасности. Помимо товаров и услуг первой необходимости информируют своих клиентов по противоэпидемическим мерам, раздают тематические листовки, брошюры, книжки, простым языком рассказывают, почему сейчас так важно оставаться дома.Прежде чем отправиться в надомный обход, активисты проходят инструктаж, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты и дезинфекции, получают удостоверение БОКК, а также измеряют температуру – ведь явиться к подопечным они должны здоровыми. Не только бытовую, но и медицинскую помощь оказывают могилевские специалисты, в программе кампании «Дапамога» этим занимаются 10 медсестер и младших сестер милосердия. На обслуживании у них 55 человек, это инвалиды I и II групп, утратившие способность к самообслуживанию.улыбается Жанна Матвеева.На Могилевщине создан отряд быстрого реагирования, в составе которого 19 человек. Они тоже активно помогают пожилым, на протяжении августа и сентября развозили продукты, участвовали в разгрузке-погрузке товаров. Этот отряд действует не только в противоэпидемической кампании – еще сотрудничает с МЧС, разыскивает пропавших в лесу, помогает при пожарах, дежурит на массовых мероприятиях и всегда готов протянуть руку первым.Белорусский Красный Крест помогает не только уязвимым людям, но и медикам, доставляет им комбинезоны, защитные костюмы, респираторы, защитные щитки, питьевую воду, обеды, завтраки, кофе и даже купил рентген-аппарат. Только в первую коронавирусную волну поддержку от общественной организации получило более 300 учреждений здравоохранения.Многие другие новинки для борьбы с коронавирусом придумали активисты БКК. К примеру, запустили веб-приложение для онлайн-регистрации волонтеров, сервис для координации волонтеров-водителей, благотворительную кампанию «Добрый BOX», собрали для пожилых подопечных 4000 продуктовых наборов. Желающие могут оставить провиант прямо в магазинах. Для этого на входе стоят специальные корзины и баннеры с информацией.