Более 800 пациентов с COVID-19 умерли в России за сутки

За минувшие сутки коронавирусная инфекция унесла жизни 820 пациентов в России. За весь период умерли 179 243 человека, которые ранее получили положительный результат теста на COVID-19. Такая информация опубликована в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.
За последние 24 часа выявлено 19 630 случаев заражения коронавирусом. За все время положительный результат теста на COVID-19 получили 6 824 540 человек.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) –19 630 в 85 регионах, в том числе выявлено активно без клинических проявлений 1446 (7,4%)", – уточняется в сообщении.
Темп прироста сложился на уровне 0,29%