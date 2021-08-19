Более 800 фур ожидают выезда из Беларуси в ЕС

Согласно актуальной на 8:00 19 августа информации, на границе между Беларусью и Евросоюзом скопилось по меньшей мере 800 большегрузов. Такое сообщение опубликовано на сайте Госпогранкомитета.
На границе между Беларусью и Латвией перед пунктом пропуска "Урбаны" своей очереди на въезд в ЕС ожидают свыше 10 грузовых транспортных средств.
Перед пунктом пропуска "Видзы" въехать в Литву пытаются как минимум 60 фур, "Котловка" – 120, "Каменный Лог" – по меньшей мере 270, "Бенякони" – примерно 260, "Привалка" – около 80.
В настоящий момент на польском направлении очередей не наблюдается.