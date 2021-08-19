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Более 800 фур ожидают выезда из Беларуси в ЕС

Согласно актуальной на 8:00 19 августа информации, на границе между Беларусью и Евросоюзом скопилось по меньшей мере 800 большегрузов. Такое сообщение опубликовано на сайте Госпогранкомитета.


На границе между Беларусью и Латвией перед пунктом пропуска "Урбаны" своей очереди на въезд в ЕС ожидают свыше 10 грузовых транспортных средств.

Перед пунктом пропуска "Видзы" въехать в Литву пытаются как минимум 60 фур, "Котловка" – 120, "Каменный Лог" – по меньшей мере 270, "Бенякони" – примерно 260, "Привалка" – около 80.

В настоящий момент на польском направлении очередей не наблюдается.
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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