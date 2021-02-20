Более 80 спортсменов приняли участие в чемпионате органов пограничной службы по рукопашному бою

В Минске с 18 по 19 февраля проходил чемпионат органов пограничной службы Беларуси по рукопашному бою, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

В соревнованиях приняли участие 10 команд территориальных органов погранслужбы. "В течение двух дней более 80 спортсменов-пограничников в поединках демонстрировали боевые приемы рукопашного боя. Данный вид спорта является служебно-прикладным, а занятия рукопашным боем входят в программу подготовки пограничников. Беспристрастное судейство в очередной раз обеспечили представители Государственного пограничного комитета и Центрального совета БФСО "Динамо", - рассказали в ГПК.

Первое общекомандное место заняли военнослужащие Мозырского пограничного отряда, второе место у гродненских пограничников, третье - у команды из Лиды.

По материалам БЕЛТА