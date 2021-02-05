Более 80 процентов жителей Брестской области имеют возможность разделять отходы

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В 2020 году ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» на организацию сбора вторичных материальных ресурсов (ВМР) выделил предприятиям Брестской области 3 миллиона 470 тысяч рублей. На эти средства закуплены 11 мусоровозов, 60 заглубленных контейнеров, 4 пресса, 22 тысячи 542 контейнера.Во всех районах области (за исключением Каменецкого и Ляховичского) функционируют станции или пункты сортировки, а в Бресте и Барановичах – мусороперерабатывающие заводы.Несмотря на принимаемые меры, плановые задания по заготовке и переработке вторичных материальных ресурсов выполнены не в полной мере, отметил Сергей Шилинчук: