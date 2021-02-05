Раздельным сбором отходов охвачено более 80 процентов жителей Брестской области. Только в минувшем году установлено более 14 000 контейнеров для раздельного сбора отходов, а их общее количество – 50 109 штук. Об этом сообщил заместитель председателя Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Шилинчук.
Фото: БЕЛТА. Снимок носит иллюстративный характер
В 2020 году ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» на организацию сбора вторичных материальных ресурсов (ВМР) выделил предприятиям Брестской области 3 миллиона 470 тысяч рублей. На эти средства закуплены 11 мусоровозов, 60 заглубленных контейнеров, 4 пресса, 22 тысячи 542 контейнера.
Во всех районах области (за исключением Каменецкого и Ляховичского) функционируют станции или пункты сортировки, а в Бресте и Барановичах – мусороперерабатывающие заводы.
Несмотря на принимаемые меры, плановые задания по заготовке и переработке вторичных материальных ресурсов выполнены не в полной мере, отметил Сергей Шилинчук:
– Наиболее низкий процент выполнения плановых заданий по сбору и заготовке ВМР в Каменецком, Ивановском и Березовском районах. Неэффективно работают станции сортировки отходов в Дрогичинском, Ивановском и Лунинецком районах. По необъективным причинам не работает сортировочная станция в Ляховичском районе. В 2021 году мы нацелены на продолжение организационной работы по повышению эффективности раздельного сбора отходов, модернизацию и создание производств по переработке отходов и привлечение дополнительных инвестиций на эти цели, недопущение захоронения ВМР.
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Более 80 процентов жителей Брестской области имеют возможность разделять отходы
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