Более восьми тысяч школьников Беларуси приняли участие в выставке-конкурсе «Салют Победы!»

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, — рассказала Надежда Васильченко.Онлайн-открытие выставки-конкурса состоялось сегодня на базе Национального центра художественного творчества детей и молодежи. Во время открытия проекта прозвучало стихотворение "Обращение к ветерану" Кирилла Гордея из Ошмян, которое прочитали дети из всех областей страны. Также был продемонстрирован анимационный фильм "Играйте в мир" Ветковского центра творчества детей и молодежи, в котором ветеран Великой Отечественной войны рассказывает современным детям, как важно беречь мир.Как подчеркнула Надежда Васильченко, это не единственное мероприятие, которое проводит центр к празднику Великой Победы., — добавила она.