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Более восьми тысяч школьников Беларуси приняли участие в выставке-конкурсе «Салют Победы!»

Более восьми тысяч школьников Беларуси приняли участие в республиканской выставке-конкурсе детского творчества "Салют Победы!", посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА сообщила директор Национального центра художественного творчества детей и молодежи Надежда Васильченко.

Фото: БЕЛТА

"Проект "Салют Победы!" — это галерея работ изобразительного и декоративно-прикладного искусства, а также художественной фотографии, анимационных фильмов и стихотворений. В этом году его участники в своих работах раскрывали такие темы как "След войны в истории моей семьи и моей страны", "Салют Победы", "Наследники Победы". Во всех работах чувствуется искренность молодых авторов", — рассказала Надежда Васильченко.

Онлайн-открытие выставки-конкурса состоялось сегодня на базе Национального центра художественного творчества детей и молодежи. Во время открытия проекта прозвучало стихотворение "Обращение к ветерану" Кирилла Гордея из Ошмян, которое прочитали дети из всех областей страны. Также был продемонстрирован анимационный фильм "Играйте в мир" Ветковского центра творчества детей и молодежи, в котором ветеран Великой Отечественной войны рассказывает современным детям, как важно беречь мир.

Как подчеркнула Надежда Васильченко, это не единственное мероприятие, которое проводит центр к празднику Великой Победы. "Во время открытия выставки-конкурса была презентована республиканская социально-творческая акция "Послание ветерану", посвященная 75-летию Великой Победы. Ее старт дан 14 апреля на онлайн-заседании членов Республиканского координационного совета молодежных парламентов. Эту молодежную инициативу подхватили дети. Ребята со всей страны посылают ветеранам открытки, разработанные по итогам республиканского конкурса "Салют Победы!", чтобы в преддверии Дня Победы все они получили поздравления и слова благодарности от молодого поколения страны", — добавила она.
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