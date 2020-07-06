Более 700 жителей Брестской области получили навыки безопасного ухода за детьми в специализированном центре

В модельном центре по обучению родителей основам безопасной жизнедеятельности детей, созданном при Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, прошли обучение более 700 человек.





— Работа модельного центра по обучению родителей основам безопасной жизнедеятельности детей была организована на базе центра для повышения информированности о факторах риска детского травматизма, освоения навыков безопасного ухода за детьми раннего возраста, — проинформировали в Брестской областном ЦГЭиОЗ. — С 1 февраля 2019 года в модельном центре прошли обучение более 700 человек.

В рамках проводимых занятий слушателям — беременным, родителям, воспитывающим маленьких детей, работникам детских дошкольных учреждений, принимающим участие в воспитании детей младшего возраста, демонстрируются видеофильмы по профилактике детского травматизма, проводятся теоретические и практические занятия по использованию средств для создания безопасных условий дома, на улице, в автомобиле, раздаются информационные материалы.

— Травмы, отравления и другие несчастные случаи представляют одну из основных угроз здоровью населения всех возрастов и наносят огромный ущерб обществу, — напоминают в ЦГЭиОЗ. — Для детей травмы являются главной причиной смерти, а также боли, страданий и инвалидности, которые могут иметь последствия для физического, психологического и социального развития ребенка и изменить всю его последующую жизнь. Последствия травматизма являются причиной больших финансовых затрат государства и всего общества. Наибольшее количество травм, более 60%, относится к бытовым. Вот почему профилактика травматизма, особенно детского, так важна с медицинской и социальной точки зрения.

В Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья отметили, что за последние дни в регионе произошло 2 случая выпадения детей из окон многоэтажек. В этой связи специалисты призывают всех, кто принимает участие в воспитании малышей, быть бдительными:

— Еще раз обратите внимание на опасные зоны в вашей квартире и обеспечьте их устранение. Не разрешайте детям играть в опасных местах — на подоконниках, балконах и с опасными «игрушками» (электроприборами, колющими и режущими, тяжелыми, а также мелкими предметами и др.). Постарайтесь исключить из поля зрения ребенка средства бытовой химии, лекарственные препараты и все, что может причинить вашему маленькому родному человечку вред. Постоянно рассказывайте ребенку, что можно делать, а что нельзя, и не забывайте о том, что вы служите для него примером. Не оставляйте ребенка без присмотра и на несовершеннолетних детей.