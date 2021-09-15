Более 700 фур ждут выезда из Беларуси в ЕС

Перед пунктом пропуска "Урбаны" въехать в Латвию пытаются не менее 30 фур.Перед пунктом пропуска "Видзы" между Беларусью и Литвой в очереди находятся свыше 30 грузовиков, "Котловка" – 180, "Каменный Лог" – по меньшей мере 130, "Бенякони" – как минимум 60.На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" въехать в ЕС намереваются не менее 100 грузовых транспортных средств, "Берестовица" – по меньшей мере 60, "Козловичи" – как минимум 120.– уточняется в сообщении.На границе с Украиной очереди большегрузов не наблюдалось.