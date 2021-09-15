Более 700 фур ждут выезда из Беларуси в ЕС

Согласно актуальной на 12:00 информации, на границе Беларуси с Евросоюзом скопилось по меньшей мере 700 грузовых транспортных средств. Такие данные размещены на сайте Госпогранкомитета.
Перед пунктом пропуска "Урбаны" въехать в Латвию пытаются не менее 30 фур.
Перед пунктом пропуска "Видзы" между Беларусью и Литвой в очереди находятся свыше 30 грузовиков, "Котловка" – 180, "Каменный Лог" – по меньшей мере 130, "Бенякони" – как минимум 60.
На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" въехать в ЕС намереваются не менее 100 грузовых транспортных средств, "Берестовица" – по меньшей мере 60, "Козловичи" – как минимум 120.
– Невыполнение Литвой и Польшей договоренностей о пропуске грузовиков на свою территорию продолжает влиять на скопление машин перед белорусскими пунктами пропуска. Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности – 13,5% – приходится на литовский пункт пропуска "Твярячюс" (с белорусской стороны – "Видзы"), а наибольший – 92,8% – на польский пункт пропуска "Бобровники" (сопредельный белорусский – "Берестовица"), – уточняется в сообщении.
На границе с Украиной очереди большегрузов не наблюдалось.