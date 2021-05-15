Об этом сообщается в статистическом обзоре Национального статистического комитета ко Дню семьи.
«Среди заключенных в 2020 году брачных союзов 718 браков, в которых жених и невеста были в возрасте 60 лет и старше», – рассказали в комитете.
Там также добавили, что всего в нашей стране в прошлом году были заключены 50 384 брачных союза. Из числа вступивших в брак в 2020-м 34 344 мужчины и 32 568 женщин зарегистрировали брак впервые.
Основная доля браков заключалась между гражданами Беларуси – 92,6% случаев. Союзов, в которых один из партнеров иностранец, – 7,2%. А тех, где и жених, и невеста иностранные граждане – 0,2%.
Отмечается, что за последние 10 лет в Беларуси увеличился средний возраст вступления в первый брак: с 24,4 до 26,2 года для женщин и с 26,5 до 28,4 года для мужчин.
Фото: pixabay.com
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Более 700 браков заключили пожилые люди в Беларуси в 2020 году
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