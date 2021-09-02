Более 70 процентов белорусов не ожидают в ближайшем будущем ухудшения ситуации – исследование

Об этом свидетельствуют данные телефонного опроса «Общественное мнение о проблемах, волнующих население», который с 19 июля по 9 августа текущего года провел Институт социологии Национальной академии наук Беларуси.
Говоря об ожиданиях, 40,6 процента опрошенных сказали, что ждут перемен к лучшему, 32,9 процента думают, что жизнь останется без изменений, 7,7 процента ждут негативных изменений, а 18,8 процента респондентов затруднились с ответом.
Оценивая свои населенные пункты по уровню социально-экономического развития, 15 процентов респондентов назвали его высоким, 54 процента – средним, 24,4 процента – низким, 6,6 процента затруднились ответить.
Декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета, кандидат исторических наук Вадим Гигин оценил такие цифры следующим образом: «Да, конечно, люди недовольны определенными показателями, но это вполне естественно. Было бы непонятно, если бы были другие результаты. Но вместе с тем уровень социально-экономического развития своих населенных пунктов (это очень важно: не своего личного положения, а населенных пунктов в целом!) более 50 процентов оценивают как средний, 15 – как высокий».