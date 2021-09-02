Более 70 процентов белорусов не ожидают в ближайшем будущем ухудшения ситуации – исследование

Говоря об ожиданиях, 40,6 процента опрошенных сказали, что ждут перемен к лучшему, 32,9 процента думают, что жизнь останется без изменений, 7,7 процента ждут негативных изменений, а 18,8 процента респондентов затруднились с ответом.Оценивая свои населенные пункты по уровню социально-экономического развития, 15 процентов респондентов назвали его высоким, 54 процента – средним, 24,4 процента – низким, 6,6 процента затруднились ответить.Декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета, кандидат исторических наук Вадим Гигин оценил такие цифры следующим образом: