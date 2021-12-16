Более 63% белорусов планируют участвовать в референдуме по изменениям в Конституцию

Более 63% опрошенных белорусов планируют принять участие в референдуме по изменениям в Конституцию. Таковы результаты исследования «Беларусь. Мнение о будущем», проведенного Аналитическим центром ЕсооМ и Институтом социологии НАН Беларуси. Презентация результатов этого исследования состоялась сегодня в Национальном пресс-центре.

В ходе исследования, которое проводилось с 15 ноября по 4 декабря 2021 года, было опрошено 10.217 респондентов. Утвердительно на вопрос «Планируете ли вы принять участие в референдуме по изменениям в Конституцию?» ответили 36,6% опрошенных. «Скорее да» - еще 26,8%. При этом затруднились с ответом на этот вопрос 12% респондентов.

Эти цифры прокомментировала первый проректор Белорусской государственной академии искусств, доктор философских наук, профессор Светлана Винокурова:

- Вопросы очень сложные для респондентов, многие затруднились с ответом. И это не случайно: изменения в Конституцию требуют высоких профессиональных знаний. Но когда вопрос коснулся конкретики, практически 100 процентов респондентов откликнулись на необходимость сохранения социальных гарантий в обществе. И сама готовность принять участие в референдуме довольно высокая.

В опросе приняли участие 10.217 респондентов. Генеральная совокупность - экономически занятое население. Выборка многоступенчатая, стратифицированная (по региону проживания и типу населенного пункта), с контролем квот по полу и возрасту. Исследованием были охвачены все области Беларуси, Минск, 52 района (с учетом 9 районов столицы), почти 350 организаций и предприятий различных сфер и форм собственности.