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Более 600 юных инспекторов дорожного движения собрались на слет в Витебской области

В Витебске сегодня стартовал республиканский этап слета-конкурса "Юный инспектор дорожного движения", сообщили корреспонденту «СБ» начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.


Церемония торжественного открытия мероприятия состоялась сегодня на площади Победы областного центра. Право проведения слета в северном регионе завоевала в упорной борьбе команда Витебской области, ставшая победителем в 2019 году (в 2020 году конкурс не проводился).

Непосредственно соревнования будут проходить на протяжении недели, с 25 по 29 мая, в детском оздоровительном центре "Жемчужина" (Лепельский район). Конкурсная программа включает в себя теоретический экзамен на знание ПДД, фигурное вождение, вождение велосипеда в условиях, приближенных к реальным дорожным условиям, агитационно-художественное представление, конкурсы на лучшую газету, самого внимательного участника дорожного движения др.


В этом году слет-конкурс проводится уже в 48 раз. Главной целью мероприятия является предупреждение происшествий на дороге с участием детей, а также пропаганда здорового образа жизни. Организатор мероприятия - ГАИ МВД Республики Беларусь.

Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома
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