Более 600 студентов БГМУ помогают старшим коллегам в противостоянии с COVID-19

Фото из архива

– сообщила Ирина Мороз. –По словам первого проректора вуза, в период первой волны пандемии порядка 1000 студентов БГМУ были вовлечены в деятельность столичных учреждений охраны здоровья.– говорится в сообщении пресс-службы.При этом, добавили в вузе, студенты равны в правах со штатными работникам учреждений здравоохранения, в том числе в вопросе преференций. На них распространяются все те же льготы, которые распространяются на медиков, работающих с коронавирусом. Белорусский государственный медицинский университет также старается всячески поддерживать этих юношей и девушек.– отметила Ирина Мороз.Белорусский государственный медицинский университет – ведущее высшее медицинское учебное учреждение страны. Обучение в университете на первой и второй ступенях высшего медицинского образования (магистратура) осуществляется на 72 кафедрах (29 – теоретического профиля, 43 – клинического). Учебные занятия по клиническим и специальным дисциплинам организованы более чем на 70 базах учреждений здравоохранения и научно-практических центров Минска.