Более 600 студентов БГМУ помогают старшим коллегам в противостоянии с COVID-19

В столичных учреждениях здравоохранения сотни студентов Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ) помогают старшим коллегам в борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба вуза со ссылкой на слова первого проректора БГМУ Ирины Мороз.
Фото из архива
– В учреждениях здравоохранения города Минска, предоставляющих помощь людям, страдающим от коронавирусной инфекции, в настоящее время трудятся более 600 студентов Белорусского государственного медицинского университета, – сообщила Ирина Мороз. – Еще свыше 300 студентов-медиков готовы помочь своим старшим коллегам в этот напряженный период роста заболеваемости COVID-19.
По словам первого проректора вуза, в период первой волны пандемии порядка 1000 студентов БГМУ были вовлечены в деятельность столичных учреждений охраны здоровья.
– И теперь, наверное, не найдется ни одной клиники, центра гигиены и эпидемиологии в Минске, где бы не трудились будущие врачи, проходящие подготовку в медицинском университете, – говорится в сообщении пресс-службы. – Ребята работают в должностях младшего и среднего медицинского персонала, участвуют в проведении эпидрасследований и т. д. Таким образом они, можно сказать, на деле проверяют свои профессиональные навыки, приобретенные в процессе обучения.
При этом, добавили в вузе, студенты равны в правах со штатными работникам учреждений здравоохранения, в том числе в вопросе преференций. На них распространяются все те же льготы, которые распространяются на медиков, работающих с коронавирусом. Белорусский государственный медицинский университет также старается всячески поддерживать этих юношей и девушек.
– Руководство БГМУ постоянно находится на связи с руководителями всех учреждений здравоохранения, где работают наши ребята, – отметила Ирина Мороз. – Мы гордимся студентами, деятельность которых вносит вклад в сохранение здоровья населения.
Белорусский государственный медицинский университет – ведущее высшее медицинское учебное учреждение страны. Обучение в университете на первой и второй ступенях высшего медицинского образования (магистратура) осуществляется на 72 кафедрах (29 – теоретического профиля, 43 – клинического). Учебные занятия по клиническим и специальным дисциплинам организованы более чем на 70 базах учреждений здравоохранения и научно-практических центров Минска.
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Более 600 студентов БГМУ помогают старшим коллегам в противостоянии с COVID-19
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Фото: Александр КУШНЕР