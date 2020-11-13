Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.02
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Более 600 студентов БГМУ помогают старшим коллегам в противостоянии с COVID-19

Более 600 студентов БГМУ помогают старшим коллегам в противостоянии с COVID-19

В столичных учреждениях здравоохранения сотни студентов Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ) помогают старшим коллегам в борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба вуза со ссылкой на слова первого проректора БГМУ Ирины Мороз.

Фото из архива

– В учреждениях здравоохранения города Минска, предоставляющих помощь людям, страдающим от коронавирусной инфекции, в настоящее время трудятся более 600 студентов Белорусского государственного медицинского университета, – сообщила Ирина Мороз. – Еще свыше 300 студентов-медиков готовы помочь своим старшим коллегам в этот напряженный период роста заболеваемости COVID-19.

По словам первого проректора вуза, в период первой волны пандемии порядка 1000 студентов БГМУ были вовлечены в деятельность столичных учреждений охраны здоровья.

– И теперь, наверное, не найдется ни одной клиники, центра гигиены и эпидемиологии в Минске, где бы не трудились будущие врачи, проходящие подготовку в медицинском университете, – говорится в сообщении пресс-службы. – Ребята работают в должностях младшего и среднего медицинского персонала, участвуют в проведении эпидрасследований и т. д. Таким образом они, можно сказать, на деле проверяют свои профессиональные навыки, приобретенные в процессе обучения.

При этом, добавили в вузе, студенты равны в правах со штатными работникам учреждений здравоохранения, в том числе в вопросе преференций. На них распространяются все те же льготы, которые распространяются на медиков, работающих с коронавирусом. Белорусский государственный медицинский университет также старается всячески поддерживать этих юношей и девушек.

– Руководство БГМУ постоянно находится на связи с руководителями всех учреждений здравоохранения, где работают наши ребята, – отметила Ирина Мороз. – Мы гордимся студентами, деятельность которых вносит вклад в сохранение здоровья населения.

Белорусский государственный медицинский университет – ведущее высшее медицинское учебное учреждение страны. Обучение в университете на первой и второй  ступенях высшего медицинского образования (магистратура) осуществляется на 72 кафедрах (29 – теоретического профиля, 43 – клинического). Учебные занятия по клиническим и специальным дисциплинам организованы более чем на 70 базах учреждений здравоохранения и научно-практических центров Минска.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр КУШНЕР
Версия для печати
Новости и статьи
В Минске на участке Партизанского проспекта меняется схема движения
Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти мужчины в Минске
Ремонты, создание запасов реагентов, проверка снегоуборочной техники – в "Минскзеленстрой" рассказали, как готовятся к зиме
В Минске осенью проведено 17 акций и 7 субботников по озеленению
В Червенском районе пожар уничтожил 60 т соломы
Впервые проведенное в ГрГУ профориентационное мероприятие «PROF-каникулы» получит продолжение зимой
В Беларуси широкая денежная масса за октябрь снизилась на 2%
Лукашенко дает интервью политическим обозревателям Беларуси и зарубежья
На заводе в Китае произошел взрыв, погибли 7 человек
Задержан мужчина, размещавший чучела милиционеров и гробы на остановках транспорта в Мостах
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Ты заболеешь – я приду
В Могилеве директор коммерческой организации уклонился от уплаты налогов на 136,7 тыс. рублей
Правительство одобрило привлечение 20 миллионов долларов от Фонда ОПЕК для здравоохранения
В Бресте вводят обязательный масочный режим
В общественном транспорте Минска появятся наклейки-напоминания о масочном режиме
Могилевчанин напал на землячку, перепутав ее со знакомой
Брестский горисполком инициировал бесплатную раздачу медицинских масок пожилым жителям города
В Гродненской области выбрали лучшего студента года
Кто прошел отбор в стажерскую группу Большого театра оперы и балета Беларуси
Сборная Аргентины сыграла вничью с парагвайцами в квалификации футбольного чемпионата мира
Педиатр рассказала, как сформировать правильную осанку у ребенка
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Инфицированный фейсбук
Лукашенко сегодня даст интервью политическим обозревателям Беларуси и зарубежья
Почти половина стационарных учреждений cоциального обслуживания страны перешла на вахтовый метод работы
Программа развития юго-востока Могилевской области помогла Славгородскому району остановить отток рабочей силы
Стали известны последние участники финальной стадии футбольного Евро
Анисимов раскрыл тайну, почему так замечательно звучит в нынешнем сезоне Государственный академический симфонический оркестр Беларуси
С победителем проекта «Альфа Радио» «Лучше, чем на курорте!» побывали в Беловежской пуще
Атака на вирус: сводный батальон войск РХБ защиты в эти дни дезинфицирует военные и гражданские объекты Минской области
Посмотрели, как работает третья ветка метро через неделю после ее открытия
Семь человек стали жертвами ливневых паводков в Северной Каролине
Третий день выставки-ярмарки «Продэкспо — 2020»: олимпийская чемпионка по кулинарному мастерству Анастасия Колупанович провела фантастический мастер-класс
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Медицинские факты
На фоне пандемии COVID-19 в мире растет смертность от кори
Покровский мост в Полоцке, построенный в рекордные сроки, по достоинству оценили горожане
Евросоюз готов предоставить гуманитарную помощь Армении и Азербайджану
Наоми Кэмпбелл восхитила Instagram своим нежным и соблазнительным образом
Хелена Мерааи – о музыке, телевидении и жизни артиста эстрады во время пандемии
Чем закончится суд над парнем, который разрисовал стелу «Минск — город-герой»?
Евгений Данилик: в белорусском обществе пока не сформировалась культура меценатства
Умер нобелевский лауреат по физике Масатоси Косиба
Более 600 студентов БГМУ помогают старшим коллегам в противостоянии с COVID-19
СМИ: Байден победил на президентских выборах в штате Аризона
мнение
Всеволод ШИМОВ
Американский раскол
Плакать или смеяться? Сборная Беларуси по футболу уступила команде Румынии с хоккейным счетом 3:5
Всебелорусский слет студенческих отрядов стартует в Минске
В Бресте легковушка протаранила дорожное ограждение и перевернулась
Авторы
СКАНИРУЙТЕ