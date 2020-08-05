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  2. Более 600 сбросов воды произвели белорусские спасатели на тушении лесных пожаров в Турции

Более 600 сбросов воды произвели белорусские спасатели на тушении лесных пожаров в Турции

Авиаторы МЧС Беларуси продолжают оказывать помощь в тушении лесных пожаров в Турции, где работают два белорусских вертолета Ми-8.


С площадок Мармарис и Пойраз уже совершено 127 полетов, произведено 625 сбросов воды, проинформировали в МЧС. Общий налет составляет 190,82 часов. Также белорусские вертолеты осуществили доставку 44 турецких спасателей к местам ликвидации пожаров.

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Летный и технический составы МЧС Беларуси пробудут в Турции до октября.

Тем временем на территории Беларуси с начала года осуществлен 271 полет, в ходе которых обнаружено 163 пожара, отметили в пресс-службе МЧС.

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