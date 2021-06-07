В четверг, 10 июня, в столице состоится электронная ярмарка вакансий, в том числе для молодежи, сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
Мероприятие пройдет с 10:00 до 12:00 на сайте http://e-vacancy.by.
Актуальные предложения по трудоустройству поступят от таких организаций Минска, как ОАО "МАЗ" – управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ОАО "Минский тракторный завод", ГП "Ремавтодор Октябрьского района Минска", ОАО "Керамин", один филиал ГП "Минсктранс", РУП "Белмедпрепараты", РУП "Белсоюзпечать", СМУ-1 "Минскметрострой" и другие.
Соискателям будет доступно свыше 600 вакансий.
Во время электронной ярмарки участники мероприятия смогут ознакомиться с актуальными предложениями по трудоустройству, узнать о режиме и условиях труда, а также задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и даже приглашение на собеседование в режиме реального времени.
По окончании мероприятия все актуальные вакансии будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости www.gsz.gov.by.
Фото: БЕЛТА
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Более 600 предложений о трудоустройстве поступит от столичных организаций 10 июня во время ярмарки вакансий
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.