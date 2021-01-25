Более 600 фур ожидают выезда на белорусско-литовской границе

Выезда в Литву ожидают более 230 единиц грузового транспорта в пункте «Каменный Лог», свыше 150 – в «Беняконях». Еще около 140 грузовиков ожидают выезда в «Котловке», больше сотни – в «Привалке».На белорусско-польской границе в пункте «Брузги» наблюдается очередь из более чем 110 грузовых авто, в «Козловичах» ожидают около 1000, в «Берестовице» – более 20.В пунктах пропуска на границе с Латвией и Украиной очередей нет.