По меньшей мере 600 человек эвакуированы из населенных пунктов Карелии из-за природных пожаров недалеко от них, передает ТАСС.
– Для ликвидации природных пожаров в Карелии привлекаются вертолет и пожарные поезда, проведена эвакуация более 600 человек, – уточнили информацию в пресс-службе МЧС России.
Источник агентства в экстренных службах отметил, что вблизи поселка Найстенъярви огонь охватил площадь в 800 га. Пожар приблизился на расстояние до полукилометра, но угрозы строениям в настоящий момент нет.
Согласно актуальной на 9:00 19 июля информации, в республике наблюдается 25 лесных пожаров, которые охватили площадь в 4365 га. Локализованы 14 очагов на площади 98 га. Впервые в истории наблюдений в Карелии возникла атмосферная засуха.
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Более 600 человек эвакуировали из населенных пунктов Карелии из-за природных пожаров
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