Более 600 человек эвакуировали из населенных пунктов Карелии из-за природных пожаров

– уточнили информацию в пресс-службе МЧС России.Источник агентства в экстренных службах отметил, что вблизи поселка Найстенъярви огонь охватил площадь в 800 га. Пожар приблизился на расстояние до полукилометра, но угрозы строениям в настоящий момент нет.Согласно актуальной на 9:00 19 июля информации, в республике наблюдается 25 лесных пожаров, которые охватили площадь в 4365 га. Локализованы 14 очагов на площади 98 га. Впервые в истории наблюдений в Карелии возникла атмосферная засуха.