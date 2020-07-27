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  2. Более 60 человек погибли в результате вооруженного нападения на западе Судана

Более 60 человек погибли в результате вооруженного нападения на западе Судана

Более 60 человек были убиты, еще 60 получили ранения в результате вооруженного нападения в Судане, сообщили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.


Трагедия произошла 25 июля. Вооруженной атаке, в которой участвовали около 500 человек, подверглась деревня Мистри в провинции Западный Дарфур. Были сожжены многие дома, а также рынок.

С 19 июля это уже седьмое подобное нападение в Дарфуре. В субботу атаке подверглась группа переселенцев, вернувшихся в одну из деревень провинции Южный Дарфур, которую они несколько лет назад покинули из-за гражданской войны, пишет ТАСС. Жертвами нападения стали 20 человек, еще 20 получили ранения.

Премьер-министр страны подписал указ о создании сил для развертывания в пяти регионах Дарфура для защиты граждан и обеспечения сельскохозяйственных работ.

Конфликт между населяющими провинцию народностями вспыхнул в 2003 году. По данным ООН, он уже унес около 300 тыс. человеческих жизней, более 2,5 млн человек потеряли свои дома. В 2006 году между конфликтующими сторонами было достигнуто перемирие.

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Фото: РЕЙТЕР
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