Более 6,5 млрд доз вакцины против COVID-19 введено в мире

Об этом пишет БЕЛТА.
– По состоянию на 18 октября 2021 года в мире введено более 6,5 млрд доз вакцины против COVID-19. Это беспрецедентная кампания по вакцинации, возможно, одна из самых крупных за всю историю вакцинации и общественного здравоохранения, – рассказала технический специалист отдела вакциноуправляемых заболеваний и иммунизации Европейского регионального бюро ВОЗ Людмила Мосина.
Специалист подчеркнула, что все используемые сегодня вакцины в ходе клинических исследований подтвердили свою эффективность, безопасность, переносимость людьми. Она добавила, что не выявлялись какие-либо тяжелые проявления после вакцинации.
– ВОЗ, производители, страны, научное сообщество заинтересованы в том, чтобы понимать, как работают вакцины в полевых условиях, потому что клинические испытания – это идеальные условия для проведения исследования. У нас уже есть итоги более ста исследований, которые были проведены в 18 странах. Это так называемые наблюдательные исследования после того, как вакцины стали широко применяться, – отметила технический специалист отдела.
– В реальной жизни вакцины работают практически так же, как и в клинических испытаниях, – заметила Людмила Мосина. Эти данные актуальны как в плане предотвращения смертности, так и предотвращения тяжелых заболеваний.
– Огромное количество исследований было выполнено в разных странах и с разными препаратами. И все данные говорят о том, что те вакцины, которые в настоящее время используются, являются высокоэффективными в предотвращении тяжелых случаев заболеваний в реальной жизни, – добавила она.
Многие производители продолжают клинические испытания, чтобы определить, как работают вакцины в отдельных группах населения, которые не были включены в первоначальные испытания. Речь идет о детях, подростках, беременных женщинах.
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