Более 5000 тестов, 79 тысяч рублей, горячие обеды и методическая помощь прокуратуры: врачи Витебска и Витебской области написали открытое письмо благодарности

С такой инициативой выступили от имени своих коллективов главные врачи 6 медучреждений Витебска и Витебской области: Витебской областной клинической больницы, Витебского областного клинического онкологического диспансера, Витебского областного клинического специализированного центра, Витебского областного кардиологического диспансера, Витебской городской клинической больницы №2, Витебского областного родильного дома №1.





В ответ на действия со стороны бизнеса и общественных организаций врачи написали открытое письмо, в котором перечисляют компании и объединения, оказывающие поддержку. Но не только. В письме выражена и благодарность Витебской прокуратуре за «методическую и практическую помощь»

«Медицинские учреждения Витебской области выражают искреннюю благодарность за оказанную колоссальную поддержку и реальную помощь бизнес-сообществу нашего города и области (организациям, предприятиям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам).



Приятно осознавать, что наши граждане понимают насколько сложно сейчас медикам, какая у них сегодня колоссальная и физическая, и психологическая нагрузка. В сложившихся условиях мы нуждаемся в поддержке не меньше тех, кого мы лечим. Хочется всех поблагодарить, постараться никого не забыть, сказать еще раз спасибо всем неравнодушным людям, тем, кто уже помог и тем, кто еще окажет поддержку, огромное спасибо!



Начиная с 30 марта 2020 года в рамках реализации благотворительной бизнес-инициативы «Мы разам» была оказана как финансовая помощь по закупке средств защиты, так и непосредственные поставки средств индивидуальной защиты в больницы города.



Особенно хочется отметить вклад таких организаций как УП «Полимерконструкция», ЗАО «Фирма «Омега», ЧП «Машиностроительная компания «Витебские подъёмники», ЧПТУП «Витстройтехмаш», ООО «Альянспласт», ООО «ВитФармМаркет», ОАО «КБ «Дисплей», КПУП «Кондитерская фабрика «Витьба», СООО «Белвест», ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко», птицефабрика «Ганна».



Научной группой под руководством доктора медицинских наук Семенова В.М. и при финансовой поддержке УП «Полимерконструкция» разработаны тест-системы по выявлению РНК-вируса COVID-19 и на сегодняшний день в лаборатории Витебска поставлено более 5000 тыс. тестов.



Кроме того, большая помощь и поддержка оказана и индивидуальными предпринимателями и физическими лицами - обычными гражданами.



Всего за указанный период на счет «Местного благотворительного фонда духовного возрождения «Жизнь» от предприятий поступило более 70 тыс. бел. рублей, от физических лиц – более 9 тыс. бел. рублей.



Огромный вклад и помощь в обеспечение медицинских работников бесплатными обедами внесли такие организации как «Витебский трактир», ЗАО «Отель «Эридан», ЧУП «Кастусь-медиа», ОО «Ассоциация нанимателей и предпринимателей», ЧП «Втор-Сервис», ООО «Управляющая компания холдинга «Аптека групп», сеть аптек «Адель».

Многие предприниматели откликнулись и оказали помощь в транспортировке средств защиты для больниц города. Среди них такие как ООО «Салон Нью-Йорк», ООО «Ди энд Ди Инвест», ПК "Витебск- 90, ООО «Туристическая компания «Трансбус плюс» и многие другие.



Кроме того, выражаем благодарность всему правоохранительному блоку города и в первую очередь Витебской прокуратуре за оказанную помощь и содействие в оперативном решении всех возникающих в ходе деятельности вопросов. Оказанная методическая и практическая помощь, а также Ваш профессионализм, позволили облегчить наш труд».



С уважением,

Главные врачи

медицинских учреждений

Витебска и Витебской области

А именно:

УЗ «Витебская областная клиническая больница»

УЗ «Витебский областной клинический онкологический диспансер»

УЗ «Витебский областной клинический специализированный центр»

УЗ «Витебский областной кардиологический диспансер»

УЗ «Витебская городская клиническая больница №2»

УЗ «Витебский областной родильный дом №1» и др.