Более 500 рабочих мест предложат на электронной ярмарке вакансий для людей с ограниченными физическими возможностями 28 октября

Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома проведет 28 октября специализированную электронную ярмарку вакансий для людей с ограниченными возможностями, пишет БЕЛТА.
Мероприятие запланировано на период с 10.00 до 12.00 и пройдет на сайте http://e-vacancy.by.
Предложения по трудоустройству поступят от следующих предприятий: ОАО "МТЗ", ОАО "Станкостроительный завод имени С.М. Кирова", ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ОАО "Керамин", РУП "Белмедпрепараты", ГП "Ремавтодор Октябрьского района Минска", УП "Зеленстрой Ленинского района Минска", ООО "ЭкоПереработка", УП "Светоприбор" ОО "БелТИЗ", Детский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития. Соискателям будет доступно по меньшей мере 500 вакансий, из которых примерно 80 предназначены для людей с ограниченными возможностями.
Участники ярмарки смогут подробно изучить предложения по трудоустройству и условия труда, задать вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и приглашение на собеседование в онлайн-режиме.
По завершении мероприятия актуальные предложения будут перенесены в общереспубликанский банк вакансий на сайте http://gsz.gov.by/.
Фото: БЕЛТА