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Более 500 рабочих мест предложат 30 декабря на специализированной электронной ярмарке вакансий для инвалидов

В четверг пройдет специализированная электронная ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями по здоровью. Предприятия столицы предложат по меньшей мере 500 рабочих мест, пишет БЕЛТА.


Мероприятие состоится с 10:00 до 12:00 на сайте http://e-vacancy.by.

Актуальные предложения по трудоустройству поступят от таких столичных предприятий, как ОАО "МТЗ", ОАО "МАЗ" – управляющая компания холдинга "Белавтомаз", УП "Светоприбор" ОО "БелТИЗ", ООО "ЭкоПереработка", психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2 г. Минска и др. В общей сложности будет доступно порядка 500 вакансий.

Соискатели во время мероприятия смогут подробно ознакомиться с актуальными предложениями по трудоустройству и условиями труда, задать вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и даже приглашение на собеседование в онлайн-режиме.

По завершении мероприятия актуальные предложения будут перенесены в общереспубликанский банк вакансий на сайте http://gsz.gov.by/.

Фото: БЕЛТА
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