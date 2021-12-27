Более 500 рабочих мест предложат 30 декабря на специализированной электронной ярмарке вакансий для инвалидов

В четверг пройдет специализированная электронная ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями по здоровью. Предприятия столицы предложат по меньшей мере 500 рабочих мест, пишет БЕЛТА.
Мероприятие состоится с 10:00 до 12:00 на сайте http://e-vacancy.by.
Актуальные предложения по трудоустройству поступят от таких столичных предприятий, как ОАО "МТЗ", ОАО "МАЗ" – управляющая компания холдинга "Белавтомаз", УП "Светоприбор" ОО "БелТИЗ", ООО "ЭкоПереработка", психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов № 2 г. Минска и др. В общей сложности будет доступно порядка 500 вакансий.
Соискатели во время мероприятия смогут подробно ознакомиться с актуальными предложениями по трудоустройству и условиями труда, задать вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и даже приглашение на собеседование в онлайн-режиме.
По завершении мероприятия актуальные предложения будут перенесены в общереспубликанский банк вакансий на сайте http://gsz.gov.by/.
Фото: БЕЛТА